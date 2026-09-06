sınırlar aşan ring: Iğdır'da uluslararası şampiyon boks gecesi

organizasyon ve açılış:

Iğdır Millet Bahçesi'nde düzenlenen Uluslararası Şampiyon Boks Gecesi, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü ve eski milli boksör Savaş Kaya tarafından organize edildi. Organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Kafkas folklor ekibi ve halk oyunları gösterileri sahne aldı. Açılış etkinlikleri, gecenin sportif ve kültürel yönünü bir arada vurgulayarak izleyicileri müsabakalara hazırladı.

müsabakalar ve katılımcılar:

Gece boyunca Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen sporcular ringe çıktı. Toplam 13 müsabaka gerçekleştirildi ve karşılaşmalar, galibiyet için kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Çekişmeli maçlar, hem sporcuların performansı hem de seyircilerin yoğun ilgisiyle ön plana çıktı. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile il protokolünün de izlediği organizasyonda, yerel izleyici kitlesi geceye geniş katılım gösterdi.

amaç, mesaj ve gelecek planları:

Organizasyonun sorumlusu Savaş Kaya, etkinliğin amaçlarını ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: Çok gururluyum. Iğdır halkımız en iyi yerlere layık. Amacımız bu ülkeye başarılı sporcular yetiştirmek. 7’den 70’e istiyoruz ki her evden bir şampiyon çıksın. İran’dan, Azerbaycan’dan ve Gürcistan’dan sporcularımız geldi. Bizim de amacımız çocuklarımıza ve ailelerimize dokunarak başarılı sporcular yetiştirmek. Bu organizasyonları artık yöresel hale getirdik. Bu, düzenlediğimiz 7’nci Şampiyon Boks Gecesi. Hakemlerimize ve sporcularımıza, Iğdır’ımıza yakışır şekilde güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Ben de eski bir milli sporcu olarak bu ülkeye hizmet ettim. Şimdi de tecrübelerimizi çocuklarımıza aktarmak ve onların başarılı sporcular olarak yetişmesine katkı sunmak istiyoruz. Buradan annelere ve babalara da çağrıda bulunuyorum. Çocuklarımızı spora gönderelim, spor yapsınlar. Bizim amacımız hem Iğdır’ı hem de Türkiye’yi tanıtmak. Yeşil Iğdır’ımızı en güzel şekilde tanıtacak, farklı ülkelerden sporcuları kentimizde buluşturacak organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. İnsanları ve sporcuları Iğdır’a çekerek kentimizin spor alanında da tanınmasını istiyoruz

Organizatörler, bu tür etkinliklerin hem genç yeteneklerin keşfi hem de kentin tanıtımı açısından önemine dikkat çekti. Yerel düzeyde artırılması planlanan benzer organizasyonlarla Iğdır'ın spor altyapısına katkı sağlanması ve uluslararası arenada görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

IĞDIR'DA TÜRKİYE, AZERBAYCAN, İRAN VE GÜRCİSTAN'DAN SPORCULARIN KATILIMIYLA BOKS GECESİ DÜZENLENDİ.