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Yalıkavak'a mavi kapı yerleştirildi: Bodrum'da yeni fotoğraf noktası

Bodrum Belediyesi'nin Maviye Açılan Kapı projesinin üçüncü kapısı Yalıkavak'ta açıldı; genç ressamın tasarımı bölgeye yeni bir fotoğraf noktası sundu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:06

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yalıkavak'a mavi kapı yerleştirildi: Bodrum'da yeni fotoğraf noktası

Proje genişliyor:

Bodrum Belediyesi tarafından kentin doğal ve kültürel değerlerini estetik dokunuşlarla görünür kılmak amacıyla başlatılan Maviye Açılan Kapı projesinin üçüncü enstalasyonu Yalıkavak Mahallesi'ne yerleştirildi. Proje, ilçenin farklı noktalarına yayılarak hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Sanat ve konumun buluşması:

Yalıkavak Belediye Kafe önüne konulan kapı, Yalıkavak Koyu manzarasına eşlik ediyor ve kısa sürede yeni bir fotoğraf noktası haline geldi. Kapının resim çalışmasını Bodrumlu genç ressam Sebile Gündüz üstlendi; tasarım, bölgenin doğal panoramasıyla bütünleşecek şekilde hazırlandı. Projenin ilk örnekleri Kumbahçe Sahili'nde Bodrum Kalesi manzarasına hâkim noktada ve Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sahilinde yer almıştı.

Yerel üretim ve kurumlar arası iş birliği:

Uygulama Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Kapılar, Bodrum Belediyesi atölyelerinde belediyenin kendi imkânları ve personelinin el işçiliğiyle üretildi; bu yaklaşım projeyi hem ekonomik hem de sürdürülebilir kılıyor.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, mavi kapıların kent genelinde yeni noktalarda yerini almaya devam edeceğini belirtti. Proje kapsamında dördüncü Maviye Açılan Kapı'nın Bitez Mahallesi'ne yerleştirileceği açıklandı.

MAVİYE AÇILAN KAPININ ÜÇÜNCÜ DURAĞI YALIKAVAK OLDU.

MAVİYE AÇILAN KAPININ ÜÇÜNCÜ DURAĞI YALIKAVAK OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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