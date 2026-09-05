Nazilli birlik içinde 104. kurtuluş yılını kutladı

Nazilli'de kurtuluş coşkusu:

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü ilçede düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar sabah 08.00'de 5 pare top atışı ile başladı; protokol üyeleri Eğri Boyun Mezarlığı'nda Hacı Süleyman Efendi, Demirci Mehmet Efe, şehitlik ve gazilerin mezarlarını ziyaret etti. Araştırmacı yazar İbrahim Kiraz, Demirci Mehmet Efe’nin hayatını anlattı.

İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu yapıldı. Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri bırakıldı; İstiklal Marşı okunmasının ardından anma töreni sona erdi. Etkinlikler, İstasyon Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü ile Namık Kemal Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Belediye Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe efeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

protokol konuşmaları:

Belediye Meydanı'nda yapılan törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik şunları söyledi:

"Bugün 5 Eylül. Bugün Nazilli’nin gurur günü. 104 yıl önce tekrar özgürlüğüne kavuştuğu gün. 104 yıl önce bu topraklarda çok çok zor günler yaşandı. 27 ay işgal vardı, acı vardı, yokluk vardı. Ama bir şey yoktu, teslim olmak ve boyun eğmek yoktu. Bu toprakların efeleri, kahramanları, vatansever insanları bağımsızlık için, vatan için, bayrak için mücadele etti. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı, vatan varsa biz varız, bayrak varsa biz varız, bağımsızlık varsa biz varız. Şunu da çok iyi biliyorlardı, vatan sevgisi gerektiğinde canını ortaya koymaktır. Bugün bu meydandaysak, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarına borçluyuz. Atatürk bize yalnızca bağımsız bir ülke bırakmadı, bize cumhuriyeti bıraktı. Bize çağdaşlaşmayı, bilimi, aklı ve özgür düşünceyi bıraktı. Nazilli’nin çok büyük bir tarihi var, bunu hepiniz biliyorsunuz. İnanıyorum ki Nazilli’nin geleceği tarihi kadar büyük olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Ayrışmadan, birbirimizi kırmadan, ötekileştirmeden, birbirimize sahip çıkarak bu işi başaracağız. Çünkü biz Nazilliyiz. Bizim ortak bir geçmişimiz var, ortak bir vatanımız var, ortak bir bayrağımız var ve en önemlisi ortak bir geleceğimiz var. Bu nedenle buradan hep birlikte tüm Türkiye’ye güçlü bir mesaj verelim, Nazilli geçmişini unutmayacak. Nazilli cumhuriyete sahip çıkacak. Nazilli Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinden ve ilkelerinden ayrılmayacak. Nazilli hukukun üstünlüğüne sahip çıkacak ve Nazilli geleceğe her zaman umutla bakacak. Bunu buradan söz veriyoruz ve diyoruz ki, bu bayrak sonsuza kadar yaşayacak, dalgalanacak. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak. Vatanım ve Nazilli sonsuza kadar özgür kalacak. 5 Eylül Nazilli’nin kurtuluş günü kutlu olsun. Yaşasın bağımsız Türkiye. Ne mutlu Türk’üm diyene"

tarih, direniş ve anma mesajı:

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan konuşmasında, bölgenin Milli Mücadele dönemindeki önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, Batı Anadolu’daki, bağımsızlık inancının çelikten bir iradeye dönüştüğü, milli mücadelenin, Kuva-yı Milliye ve yurt savunma teşkilatının en önemli merkezlerinden biri olan Nazilli’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünün haklı gururu için toplandık. Selçuklular ile Türklerin 11. yüzyıldan itibaren yeni bir inanç ile şekillenen batı hareketi, Malazgirt Zaferi sonunda Sultan Alp Arslan’ın ’Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır’ ifadesi yeni bir vatan için kararlılığını göstermektedir. Anadolu’nun en batısındaki bu vatan topraklarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ’Ya İstiklal Ya Ölüm’ inancıyla başlayan Kurtuluş Savaşında Kuva-i Milliye ile Milli mücadelenin en çetin çatışmaları yaşanmış ve Anadolu’nun ebediyen Türk Yurdu kalması sağlanmıştır. Tarih sadece geçen süreden ve olaylardan ibaret değildir. Özellikle zaferlerin arkasındaki toplumsal değerleri ve milli dinamikleri anlamayı öğretir. 24 Haziran 1920-5 Eylül 1922 tarihleri arasında 27 ay süren o karanlık dönem, sadece coğrafi bir işgal değil, bir milletin ve vatanının varlık ve yokluk savaşıydı. Emperyalist emellerle başlatılan ve bir milletin yurdunu hedef alan bu haksız işgale karşı Nazilli, damarlarındaki asil kan ve atalarından aldığı güçle teslimiyeti değil, topyekûn bir mücadeleyi seçmiştir. Türk tarihinin altın sayfalarına yakışır biçimde sivil direnişin ve bölgesel örgütlenmenin en özgün örneklerinden biri Nazilli topraklarında filizlenmiştir. Bu bölgenin Efeleri tarafından 16 Haziran 1919’da gerçekleştirilen Malgaç Baskını, Batı Anadolu’da düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlayan, işgalci güçlerin ilerleyişini durduran ve Anadolu’nun dört bir yanına ’direniş mümkündür’ mesajını yayan kurucu bir kıvılcımdır. Kuva-yı Milliye ruhu, düzenli ordunun Büyük Taarruz’u ile birleşerek 5 Eylül 1922 sabahı Nazilli’yi prangalarından tamamen kurtarmıştır. Türk tarihi başkalarınınki gibi sıradan bir hikaye değil gelecek kuşaklara miras bir destandır. Bizlere düşen en büyük görev, bu tarihi hafızayı gelecek nesillere aktarmaktır. Nazilli’nin kurtuluşu, bizlere bağımsızlığın ne kadar büyük bedellerle kazanıldığını hatırlatırken, güçlü olmak ve kalmak için bir hedef doğrultusunda daima çalışmamızı gerektirir"

Protokol konuşmalarının ardından havada gerçekleşen gösteri büyük ilgi çekti. Emekli asker ve paramotor pilotu Ali Atıcı'nın bayrak selamlama geçişi ile kutlamalar görsel bir şölene dönüştü; Atıcı havadan alana bağlanarak bir konuşma yaptı ve alkış topladı. Etkinlikler, Nazilli Belediyesi ve okulların halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

Programa Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Ege Ordu Komutanlığı Nazilli Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Alparslan Kaplan, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Baro temsilcisi Avukat Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, gaziler, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, hem anma hem de birlik mesajı taşıyan etkinliklerle tamamlandı.

NAZİLLİ KURTULUŞ GÜNÜNÜ COŞKUYLA KUTLADI