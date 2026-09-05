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Aile geleneğinden sahneye: Fatima Serra Erdoğan'dan 'yine bir gülnihal' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin 'Yine Bir Gülnihal' eserini seslendirerek beğeni topladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aile geleneğinden sahneye: Fatima Serra Erdoğan'dan 'yine bir gülnihal' yorumu

performans ve yorum:

Fatima Serra Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu olarak tanınmasının ötesinde, Türk sanat müziğinin klasik repertuarından bir eseri seslendirdi. Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi bestesi olan 'Yine Bir Gülnihal'i yorumlarken, eserinin melodik çizgisine ve duygusal nüanslarına dikkat çektiği gözlendi.

eser ve repertuvar:

'Yine Bir Gülnihal', Türk sanat müziği geleneğinin önemli örneklerinden biri olarak biliniyor. Bu tür eserlerin günümüz genç yorumcuları tarafından sahneye taşınması, hem repertuvarın canlı tutulması hem de dinleyicilerin klasik tınılarla yeniden buluşması açısından önem taşıyor.

gelen tepkiler:

Fatima Serra Erdoğan'ın seslendirmesi ilgi görerek beğeni topladı. Performans, müzikseverlerin ve klasik eser takipçilerinin dikkatini çekti; yorumun samimiyeti ve esere saygılı yaklaşımı sıkça vurgulandı.

Genç bir ismin bu tür klasik bir eseri yorumlaması, hem aile bağlarının kültürel yansımalarını hem de yeni kuşakların geleneksel müziğe katkısını tartışmaya açıyor. Bu tür adımlar, repertuvarın korunması ve yaygınlaşması açısından olumlu karşılanıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TORUNU FATİMA SERRA ERDOĞAN, TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN KLASİK...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TORUNU FATİMA SERRA ERDOĞAN, TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN KLASİK ESERLERİNDEN "YİNE BİR GÜLNİHAL"İ SESLENDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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