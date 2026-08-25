Huzurevinde mevlid kandili programı sakinleri bir araya getirdi

Kırklareli huzurevinde mevlid kandili programı

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Mevlid-i Şerif okunarak huzurevi sakinleri için dualar edildi.

Programın akışı:

Programa katılan sakinlere yönelik okunan Mevlid-i Şerif sırasında toplu olarak dualar edildi ve kandilin anlamına uygun bir atmosfer oluşturuldu. Etkinlik, huzurevi ortamında birlik ve paylaşım duygusunu güçlendirmek amacıyla planlandı.

Yetkililerin mesajı:

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, huzurevi sakinlerinin kandilini kutlayarak geceye ilişkin duygu ve temennilerini paylaştı. Program, duaların edilmesinin ardından sona erdi.

KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA HUZUREVİ SAKİNLERİNE YÖNELİK PROGRAM DÜZENLENDİ.