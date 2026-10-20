Dolar 49,5715 +0,02%
Euro 55,7060 +0,22%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.620,48 -0,15%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 108,31 -1,13%
--°

Huzurun yolları Tunceli'de sıcak asfaltla döşeniyor

Tunceli'de BSK sıcak asfalt çalışmaları hızlandı; 120 km tamamlandı, yıl sonu hedefi 140 km ve 93 köyün yolları yenilenecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:31

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 18:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Huzurun yolları Tunceli'de sıcak asfaltla döşeniyor

Tunceli'de köy yollarında sıcak asfalt atağı

Tunceli'de, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle sağlanan huzur ortamının ardından köylerin ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar hız kazandı. İl Özel İdaresi'nin bu yıl ilk kez başlattığı Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları kapsamında 120 kilometrelik hedef tamamlanırken, yıl sonu hedefi 140 kilometre'ye yükseltildi. Çalışmaların merkezinde Pertek ilçesi Pirinçci köyünde gerçekleştirilen 120'nci kilometre asfalt serimi bulunuyor.

yatırım ve saha çalışmaları:

Bu yıl başlatılan programın sahaya yansıması için kentte bir asfalt fabrikası kuruldu. Asfalt üretiminde kullanılacak malzemelerin temini ve işlenmesi amacıyla bir mobil kompresör alındı ve kurulum gerçekleştirildi. Araç ve iş makinesi filosu da güçlendirildi; projede 45 yeni iş makinesi kullanıma sokuldu. Ovacık ilçesinden başlayan çalışmalar, en uzak ilçelere kadar ulaştırılarak planlanan 93 köyün yollarının yenilenmesi hedefi doğrultusunda ilerliyor.

huzurun hizmete dönüşmesi:

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, çalışmaların sadece altyapı iyileştirmesi olmadığını, aynı zamanda bölgede güven ortamının pekişmesinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Aygöl, il genelinde sıcak asfalt çalışmasının ilk kez bu yıl başlatıldığını, asfalt fabrikası ve ekipman yatırımları sayesinde hedeflere ulaşılabildiğini ifade etti ve '120 kilometre yol hedefimizi bugün itibarıyla tamamlamış oluyoruz' dedi. Ayrıca bazı noktalarda ihtiyaçların beklenenden fazla çıktığını belirterek, bu nedenle proje kapsamına 20 kilometre daha ekleyerek yıl sonu hedefinin 140 kilometre olarak güncellendiğini aktardı.

İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Murat Doğrusoy ise geçmişte terör olayları nedeniyle köylere hizmet götürmede yaşanan güçlükleri anımsatarak, 'Bugün oluşturulan Terörsüz Türkiye ortamından dolayı geçmişte çok ciddi olayların yaşandığı bu köyde bugün hep birlikte huzur içerisinde oturup çayımızı içiyoruz' sözleriyle çalışmanın toplumsal etkisine dikkat çekti. Doğrusoy, devletin hizmetinin köylere ulaşmasının sıcak asfalt çalışmalarıyla somutlaştığını belirtti.

Yetkililer, devam eden programın öncelikle kırsal erişimi kolaylaştırmayı, tarımsal üretim ve hizmetlere erişimi hızlandırmayı amaçladığını; aynı zamanda vatandaşların gündelik yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söylüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım sürelerinin kısalması, araç bakım maliyetlerinin düşmesi ve acil servis hizmetlerine erişimin iyileşmesi bekleniyor.

İlerleyen haftalarda ekiplerin, bildiri ve planlamalara göre yol çalışmalarına devam ederek kalan hattı tamamlaması ve yıl sonuna kadar 140 kilometrelik hedefe ulaşılması amaçlanıyor.

TUNCELİ’DE 120 KİLOMETRELİK SICAK ASFALT HEDEFİ TAMAMLANDI, YIL SONU HEDEFİ 140 KİLOMETREYE...

TUNCELİ’DE 120 KİLOMETRELİK SICAK ASFALT HEDEFİ TAMAMLANDI, YIL SONU HEDEFİ 140 KİLOMETREYE ÇIKARILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dezenformasyon uyarısı: Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiası gerçeğ...
images

Yalova'da afet yönetimi emrine yeni isim: Adem Eşiyok
images

Bahçelievler'de muhtarlarla buluşma: mahalle gündemi ve ortak çözüm arayışı
images

Kuşadası'nda inşaat yasağı ihlallerine 4 milyon liralık ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çal'da muhtarlara teşekkür belgeleri takdim edildi

Maslak'ta RAMS projesi sel sınavını geçti, kentsel dönüşümün gerekliliği vurgulandı

Romanya'da altı aylık belirsizlik sona erdi: Niculescu hükümeti güvenoyu aldı

Yalova'da afet yönetimi emrine yeni isim: Adem Eşiyok

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek