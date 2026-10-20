Test sürüşündeki otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

Kaza yerinde yaşananlar:

Kazanın, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldiği bildirildi. Tramvay durağına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı genç, olay yerinde ağır yaralandı.

Olayda ağır yaralanan kişinin İsmail Çankaya (18) olduğu, çarpan otomobilin ise 38 DT 742 plakalı ve Aykan’ın yetkili satıcısı ve servisi olduğu Audi marka test otomobili olduğu kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık müdahalesi ve son durum:

Sedyeyle olay yerinden alınan Çankaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çankaya kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve işlemler:

Olayın ardından otomobil sürücüsü B.C.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcılık ve emniyet birimleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza koşulları ve olası ihmallerin tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Kayseri’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti