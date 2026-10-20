Dezenformasyon uyarısı: Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında dolaşıma sokulan "Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" iddialarının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Merkezin açıklamasında, paylaşılan görüntülerin eski tarihlere ait olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bahse konu görüntülerin çekildiği dönemde bayrağa yönelik olumsuz eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkinin Azerbaycanlılar tarafından verildiği, Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

görüntülerin bağlamı

DMM, eski içeriklerin kurgulanıp bağlamından koparılarak yeniymiş gibi dolaşıma sokulduğunu kaydetti. Bu tür yeniden paylaşım ve manipülasyonlar, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini hedef alabilecek nitelikte olarak değerlendirildi.

kamuoyuna uyarı

Merkez, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması gerektiğini bildirdi. DMM, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için paylaşımların kaynağının ve bağlamının doğrulanmasını tavsiye etti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, "AZERBAYCAN’DA TÜRK BAYRAĞININ İNDİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI" YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN DEZENFORMASYON İÇERDİĞİ AÇIKLANDI.