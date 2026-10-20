Dolar 49,5681 +0,01%
Euro 55,7245 +0,25%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.601,70 -0,42%
EUR/USD 1,1238 +0,19%
Brent Petrol 108,70 -0,78%
--°

Dezenformasyon uyarısı: Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

DMM, Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı iddialarını dezenformasyon olarak açıkladı; görüntülerin eski olduğu ve provokatöre Azerbaycanlıların tepki verdiği belirtildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Dezenformasyon uyarısı: Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında dolaşıma sokulan "Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" iddialarının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Merkezin açıklamasında, paylaşılan görüntülerin eski tarihlere ait olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bahse konu görüntülerin çekildiği dönemde bayrağa yönelik olumsuz eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkinin Azerbaycanlılar tarafından verildiği, Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

görüntülerin bağlamı

DMM, eski içeriklerin kurgulanıp bağlamından koparılarak yeniymiş gibi dolaşıma sokulduğunu kaydetti. Bu tür yeniden paylaşım ve manipülasyonlar, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini hedef alabilecek nitelikte olarak değerlendirildi.

kamuoyuna uyarı

Merkez, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması gerektiğini bildirdi. DMM, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için paylaşımların kaynağının ve bağlamının doğrulanmasını tavsiye etti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, &quot;AZERBAYCAN’DA TÜRK BAYRAĞININ İNDİRİLMEYE...

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, "AZERBAYCAN’DA TÜRK BAYRAĞININ İNDİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI" YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN DEZENFORMASYON İÇERDİĞİ AÇIKLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İncirliova’dan minik Muhammed için dayanışma çağrısı
images

Yalova'da afet yönetimi emrine yeni isim: Adem Eşiyok
images

Bahçelievler'de muhtarlarla buluşma: mahalle gündemi ve ortak çözüm arayışı
images

Huzurun yolları Tunceli'de sıcak asfaltla döşeniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziosmanpaşa’da çatı alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi

Balkonda intihar girişiminde bulunan kişi ailesinin müdahalesiyle kurtarıldı

Bolu belediyesi davasında üst düzey üç isim ağır ceza aldı

DMM'den uyarı: Avrupa çöpünü Türkiye'ye dökme iddiaları ağır manipülasyon

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek