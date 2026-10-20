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İncirliova’dan minik Muhammed için dayanışma çağrısı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, DMD tanılı minik Muhammed Serhat için başlatılan yaklaşık 3 milyon dolarlık gen tedavisi kampanyasına tüm vatandaşları destek olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İncirliova’dan minik Muhammed için dayanışma çağrısı

belediyede ziyaret ve kampanya tanıtımı:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) tanısı konulan Aydınlı Muhammed Serhat Savaş ve ailesini belediyede ağırlayarak, minik Muhammed’in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

görüşmede kimler yer aldı:

Ziyarette Muhammed Serhat’ın ailesinin yanı sıra Doğu ve Güneydoğulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Taylan Boylu da bulundu. Toplantıda, Muhammed Serhat’ın sağlık durumu, tedavi süreci ve gen tedavisine ulaşabilmesi amacıyla yürütülen yardım kampanyasının nasıl ilerlediği ele alındı.

kaya’nın çağrısı ve kampanyanın önemi:

Başkan Kaya, minik Muhammed’in yaklaşık 3 milyon dolarlık gen tedavisine ulaşabilmesinin toplumun ortak desteğini gerektirdiğini vurguladı. Kaya, İncirliova’nın dayanışma geleneğine işaret ederek valilik onayıyla yürütülen kampanyaya imkânları ölçüsünde bağış yapılmasını istedi ve bu katkıların Muhammed Serhat’ın geleceğine uzanan bir umut eli olacağını belirtti.

Yardım kampanyası, Aydın Valiliği onayıyla resmi hesaplar üzerinden sürdürülüyor; destek olmak isteyen vatandaşlar açılan hesaplara bağış yapabiliyor. Belediye yetkilileri ve dernek temsilcileri, kampanyanın şeffaf biçimde yürütüleceğini ve toplanan desteğin doğrudan tedaviye aktarılacağını ifade etti.

Başkan Kaya, son olarak İncirliova’daki gönüllü ve hayırseverleri Muhammed Serhat’a destek olmaya davet ederek, "Gelin, Muhammed Serhat’ımızın umudunu birlikte büyütelim" mesajını paylaştı.

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, DMD (DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ) TANISI KONULAN AYDINLI...

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, DMD (DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ) TANISI KONULAN AYDINLI MUHAMMED SERHAT SAVAŞ'I VE AİLESİNİ BELEDİYEDE AĞIRLAYARAK MİNİK MUHAMMED'İN TEDAVİSİ İÇİN BAŞLATILAN YARDIM KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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