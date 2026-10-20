Çorum FK Göztepe virajı için tempoyu artırdı

Çorum FK hazırlıklara başladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Günün ilk antrenmanı salonda yapılan aktivasyon çalışmaları ile açıldı; saha bölümünde ise dinamik ısınma hareketlerine yoğunluk verildi.

Antrenmanın akışı:

Isınma bölümünün ardından takım, topa sahip olma ve çabuk pas çalışmalarıyla tempoyu yükseltti. Futbolcuların çalışma temposu ve hırsı antrenmanın ilk dakikalarından itibaren dikkat çekti; kısa pas, yön değiştirme ve alan kontrolü üzerinde yoğunlaşan uygulamalar yapıldı.

Taktik varyasyonlar ve dar alan oyunları:

Antrenmanın ana bölümünde teknik heyet, Göztepe müsabakasına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. Dar alan oyunları, geçiş organizasyonları ve pozisyon alma pratiği ile maç ritmine yönelik senaryolar test edildi. Çalışma, maç hazırlığını pekiştirmeye dönük belirgin bir yapı ve tempo ile tamamlandı.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GÖZTEPE KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.