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Çorum FK Göztepe virajı için tempoyu artırdı

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Göztepe maçı hazırlıklarına başladı; antrenman aktivasyon, dinamik ısınma, topa sahip olma ve taktik çalışmaları içerdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK Göztepe virajı için tempoyu artırdı

Çorum FK hazırlıklara başladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Günün ilk antrenmanı salonda yapılan aktivasyon çalışmaları ile açıldı; saha bölümünde ise dinamik ısınma hareketlerine yoğunluk verildi.

Antrenmanın akışı:

Isınma bölümünün ardından takım, topa sahip olma ve çabuk pas çalışmalarıyla tempoyu yükseltti. Futbolcuların çalışma temposu ve hırsı antrenmanın ilk dakikalarından itibaren dikkat çekti; kısa pas, yön değiştirme ve alan kontrolü üzerinde yoğunlaşan uygulamalar yapıldı.

Taktik varyasyonlar ve dar alan oyunları:

Antrenmanın ana bölümünde teknik heyet, Göztepe müsabakasına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. Dar alan oyunları, geçiş organizasyonları ve pozisyon alma pratiği ile maç ritmine yönelik senaryolar test edildi. Çalışma, maç hazırlığını pekiştirmeye dönük belirgin bir yapı ve tempo ile tamamlandı.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GÖZTEPE KARŞILAŞMASININ...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GÖZTEPE KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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