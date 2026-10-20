Yalova'da afet yönetimi emrine yeni isim: Adem Eşiyok

göreve başlama ve atama bilgileri:

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevine Adem Eşiyok atanarak göreve başladı. Atama, İçişleri Bakanlığı makamının 15 Ekim 2026 tarihli oluru ile yapılmış olup, Eşiyok 20 Ekim itibarıyla resmen göreve başladı.

vali kabulü ve öncelikli gündem maddeleri:

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yeni müdürü makamında kabul ederek kente ilişkin çalışmaları ve beklentileri aktardı. Kabul görüşmesinde Vali Usta, deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yönelik hassasiyetleri ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında Eşiyok'a bilgi verdi.

Vali Usta, Eşiyok'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Kabul sırasında dile getirilen öncelikler, ilde afetlere hazırlık, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması olarak özetlendi.

beklentiler ve görev tanımı:

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yerel düzeyde zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı sistemleri, müdahale organizasyonu ve iyileştirme çalışmalarını koordine eder. Adem Eşiyok'un göreve başlamasıyla birlikte Yalova'da bu başlıklarda süreklilik ve koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

Valinin bilgi paylaşımı ve atama sürecinin resmiyet kazanmasıyla, kurum içi planlamaların hızlanması ve yerel paydaşlarla yakın iş birliği ön plana çıkacak.

YALOVA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN ADEM EŞİYOK, GÖREVİNE BAŞLADI