Dolar 49,5681 +0,01%
Euro 55,7245 +0,25%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.601,70 -0,42%
EUR/USD 1,1238 +0,19%
Brent Petrol 108,70 -0,78%
--°

Yalova'da afet yönetimi emrine yeni isim: Adem Eşiyok

İçişleri Bakanlığı'nın 15 Ekim 2026 atama onayıyla 20 Ekim'de göreve başlayan Adem Eşiyok, Yalova'da deprem ve sel odaklı çalışmalarla hazırlık, erken uyarı ve müdahaleyi koordine edecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yalova'da afet yönetimi emrine yeni isim: Adem Eşiyok

göreve başlama ve atama bilgileri:

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevine Adem Eşiyok atanarak göreve başladı. Atama, İçişleri Bakanlığı makamının 15 Ekim 2026 tarihli oluru ile yapılmış olup, Eşiyok 20 Ekim itibarıyla resmen göreve başladı.

vali kabulü ve öncelikli gündem maddeleri:

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yeni müdürü makamında kabul ederek kente ilişkin çalışmaları ve beklentileri aktardı. Kabul görüşmesinde Vali Usta, deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yönelik hassasiyetleri ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında Eşiyok'a bilgi verdi.

Vali Usta, Eşiyok'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Kabul sırasında dile getirilen öncelikler, ilde afetlere hazırlık, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması olarak özetlendi.

beklentiler ve görev tanımı:

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yerel düzeyde zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı sistemleri, müdahale organizasyonu ve iyileştirme çalışmalarını koordine eder. Adem Eşiyok'un göreve başlamasıyla birlikte Yalova'da bu başlıklarda süreklilik ve koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

Valinin bilgi paylaşımı ve atama sürecinin resmiyet kazanmasıyla, kurum içi planlamaların hızlanması ve yerel paydaşlarla yakın iş birliği ön plana çıkacak.

YALOVA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN ADEM EŞİYOK, GÖREVİNE BAŞLADI

YALOVA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN ADEM EŞİYOK, GÖREVİNE BAŞLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İncirliova’dan minik Muhammed için dayanışma çağrısı
images

Dezenformasyon uyarısı: Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiası gerçeğ...
images

Bahçelievler'de muhtarlarla buluşma: mahalle gündemi ve ortak çözüm arayışı
images

Huzurun yolları Tunceli'de sıcak asfaltla döşeniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziosmanpaşa’da çatı alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi

Balkonda intihar girişiminde bulunan kişi ailesinin müdahalesiyle kurtarıldı

Bolu belediyesi davasında üst düzey üç isim ağır ceza aldı

DMM'den uyarı: Avrupa çöpünü Türkiye'ye dökme iddiaları ağır manipülasyon

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek