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Bahçelievler'de muhtarlarla buluşma: mahalle gündemi ve ortak çözüm arayışı

Başkan Hakan Bahadır, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla toplanarak mahalle ihtiyaçları, vatandaş talepleri ve belediye hizmetlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bahçelievler'de muhtarlarla buluşma: mahalle gündemi ve ortak çözüm arayışı

bahçelievler'de muhtarlarla bir araya geliş

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. Toplantıya Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı ve birçok mahalle muhtarı katıldı. Programda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve devam eden belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

gündem: mahalle ihtiyaçları ve belediye hizmetleri

Toplantıda muhtarların ilettiği talepler çerçevesinde, altyapı, temizlik, park ve sosyal tesisler ile eğitim ve spor yatırımlarının mahallelere ulaşması konuları ele alındı. Bahadır, belediyenin sunduğu sosyal desteklerin ve kültürel faaliyetlerin tanıtılması ve hizmet ağının etkinleştirilmesi için muhtarlarla koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Muhtarların sahadan aktardığı geri bildirimlerin hizmet önceliklendirmesinde yol gösterici olduğu belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, muhtarlıkların taleplerinin bütçe imkânları doğrultusunda karşılanmaya çalışıldığı, öncelikli taleplerin yakın takip edileceği ve çözüm için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirileceği ifade edildi.

muhtarlığın rolü ve başkan bahadır'ın vurguları

Programda konuşan Bahadır, muhtarlık kurumunun köklü geçmişine dikkat çekerek kurumun 197 yıllık bir yönetim geleneğinin parçası olduğunu hatırlattı. Ayrıca, muhtarlıkların önemine işaret eden 2015 tarihinde yayımlanan genelgeyle 19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edilmesinin, muhtarların temsil ettiği makama verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bahadır, muhtarları 'devlet ile millet arasında güçlü bir köprü' olarak tanımlayarak şu değerlendirmede bulundu: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle, demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, komşularımızın ilk başvuru noktasıdır. Muhtarların vazifesi sadece mühür basmak değildir.' Başkan, muhtarların güvenilirliğine ve yerel sorunları sahadan bilme yetilerine vurgu yaparak, 'Ben muhtarlarımıza güveniyorum, muhtarlarımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Program, muhtarların taleplerinin tek tek dinlenmesi, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Toplantı sonrası alınan notların ilgili birimlere iletilerek takip mekanizmalarının işletileceği kaydedildi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN...

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARINI AĞIRLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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