ibradı’ya gençlik ve kültür yatırımı: iki yeni merkez hizmete girdi

İbradı'ya iki yeni merkez hizmete girdi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, memleketi Antalya'nın İbradı ilçesinde iki yeni eserin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan tesisler arasında Ersoy ailesi tarafından yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi ile Ormana Kültür Merkezi bulunuyor. Her iki yapının da ilçedeki gençlerin ve vatandaşların sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu vurgulandı.

İbradı Gençlik Merkezi:

İlçe merkezinde konumlandırılan gençlik merkezi, ilkokul, ortaokul ve liselere yürüme mesafesinde planlandı. Bölgenin mimari dokusuna uygun olarak doğal taşların kullanıldığı yapı, gençlerin erişimini kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Bakan Ersoy, gençlik merkezinin yapılmasının gerekçesini anlatırken, 'Gençlerimizin kültür sanat etkinliklerinden yararlanabilmek için başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmasını istemedik' şeklinde konuştu. Ersoy ayrıca İbradılı gençlerin en yakın gençlik merkezine ulaşmak için yaklaşık 80 kilometre yol kat ettiğine dikkat çekti ve merkezin Gençlik ve Spor Bakanlığına hibe edildiğini belirtti.

Ormana Kültür Merkezi:

Program kapsamında açılan bir diğer tesis olan Ormana Kültür Merkezi, 2025 yılında başlanan yapım çalışmaları kısa sürede tamamlanarak hizmete alındı. Merkezde 500 kişilik çok amaçlı salon, geniş fuaye alanı, 231 metrekarelik ilçe halk kütüphanesi ve kafeterya bulunuyor. Modern mimari ile çok amaçlı kullanıma uygun tasarlanan merkezde gençlere yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek; kütüphane ise çocukların ve gençlerin bilgiye erişimini güçlendirecek. Bakan Ersoy, 'Burada yaşayan her bir vatandaşımız artık sosyal ve kültürel imkanlara kendi ilçesinde ulaşmış olacak' ifadelerini kullandı.

protokol ve değerlendirmeler:

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakan Ersoy'a memleketine hizmet etmesinden dolayı teşekkür ederek Ormana'nın tarihi evleri ve mimarisiyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, kültür merkezinin bu potansiyeli değerlendirmede katkı sağlayacağını söyledi. Bak, ayrıca gençleri dijital bağımlılık, uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumak için bu tür mekanların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açılış konuşmasında, gençlere yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı ve büyük şehirlerdeki imkânların taşraya yayılması gerektiğine işaret etti. Açılan merkezlerin İbradı ve Ormana'nın eğitim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlaması, gençlerin ilçe içinde nitelikli faaliyetlere katılabilmesi amaçlanıyor. Tesislerin bölgede sürdürülebilir kullanım ve gençlerin gelişimine katkı sunması bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, SEVGİYLE KARŞILANDI.