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Saklı cennette vinç seferberliği: asırlık cevizler toplandı

Doski Vadisi'nde asırlık cevizler, getirilen vinçlerle dallardan zarar vermeden ve güvenle toplanıyor; hasat yaklaşık iki ay sürecek.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Saklı cennette vinç seferberliği: asırlık cevizler toplandı

Doski Vadisi'nde hasat başladı:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan Doski Vadisi, bölge halkı tarafından 'saklı cennet' olarak nitelendiriliyor. Vadideki asırlık ceviz ağaçları bu sezon farklı bir yöntemle mahsul veriyor. Ağaçların boyu ve dalların yüksekliği nedeniyle üreticiler, hasatta kolaylık ve güvenlik sağlamak için alana vinç getirdi.

Vinçle hasat yöntemi:

Vinç yardımıyla en yüksek dallara ulaşan ekipler, cevizleri zarar vermeden dallardan indirdi. Aşağıya indirilen cevizleri vadi sakinleri yerden toplayarak çuvallara koydu; bu yöntem hem ürün kaybını önledi hem de çalışma koşullarını güvenli hale getirdi.

İş planı ve süre:

Hasat, bölgedeki kış hazırlıkları kapsamında yürütülüyor ve üreticiler işi bölgesel koşullara göre organize ediyor. Yetkililer ve üreticiler, ceviz toplama mesaisinin yaklaşık iki ay süreceğini öngörüyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, &quot;SAKLI CENNET&quot; OLARAK NİTELENDİRİLEN DOSKİ VADİSİ&#039;NDEKİ KÖKLÜ...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, "SAKLI CENNET" OLARAK NİTELENDİRİLEN DOSKİ VADİSİ'NDEKİ KÖKLÜ CEVİZ AĞAÇLARINDA HASAT MESAİSİ BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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