Elazığ'da polisler geç kalan adayları KPSS salonlarına zamanında yetiştirdi

Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesi trafik ve güvenlik önlemleri

Elazığ'da düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, planlandığı gibi 10.15'te başladı. Sınav öncesi kent genelinde yoğunluk oluşurken, adayların merkezlere zamanında ulaşabilmesi için çeşitli tedbirler uygulandı.

trafik takibi ve denetimler:

Polis ekipleri, sınav saatine kadar kavşaklarda ve ana güzergâhlarda denetimler yaptı. Adayların yoğun olarak kullandığı yollar, ulaşım akışını izlemek üzere dron ile takip edildi; bu sayede olası tıkanıklıklar hızlıca tespit edildi.

geç kalan adaylara müdahale:

Sınava geç kalan bazı adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayları güvenli şekilde sınav merkezlerine götürerek salonlara zamanında giriş yapmalarını sağladı. Salona alınma öncesinde görevli personel tarafından kimlik ve belgeler kontrol edildi.

Uygulanan denetimler ve ekip koordinasyonu, sınavın düzenli başlamasında etkili oldu; adaylar görevli kontrollerinin ardından salonlara alındı ve sınav sürdü.

ELAZIĞ’DA SINAVA GEÇ KALAN ADAYLARI POLİS EKİPLERİ SINAV YERİNE YETİŞTİRDİ