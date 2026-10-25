Dolar 49,6149 -0,21%
Euro 55,8105 +0,10%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.393,22 -1,29%
EUR/USD 1,1217 -0,04%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Elazığ'da polisler geç kalan adayları KPSS salonlarına zamanında yetiştirdi

Elazığ'da 10.15'te başlayan KPSS ortaöğretim oturumunda trafik dronla izlendi; geç kalan adaylar polis ekiplerinin yardımıyla salonlara yetiştirildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:56

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 16:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elazığ'da polisler geç kalan adayları KPSS salonlarına zamanında yetiştirdi

Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesi trafik ve güvenlik önlemleri

Elazığ'da düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, planlandığı gibi 10.15'te başladı. Sınav öncesi kent genelinde yoğunluk oluşurken, adayların merkezlere zamanında ulaşabilmesi için çeşitli tedbirler uygulandı.

trafik takibi ve denetimler:

Polis ekipleri, sınav saatine kadar kavşaklarda ve ana güzergâhlarda denetimler yaptı. Adayların yoğun olarak kullandığı yollar, ulaşım akışını izlemek üzere dron ile takip edildi; bu sayede olası tıkanıklıklar hızlıca tespit edildi.

geç kalan adaylara müdahale:

Sınava geç kalan bazı adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayları güvenli şekilde sınav merkezlerine götürerek salonlara zamanında giriş yapmalarını sağladı. Salona alınma öncesinde görevli personel tarafından kimlik ve belgeler kontrol edildi.

Uygulanan denetimler ve ekip koordinasyonu, sınavın düzenli başlamasında etkili oldu; adaylar görevli kontrollerinin ardından salonlara alındı ve sınav sürdü.

ELAZIĞ’DA SINAVA GEÇ KALAN ADAYLARI POLİS EKİPLERİ SINAV YERİNE YETİŞTİRDİ

ELAZIĞ’DA SINAVA GEÇ KALAN ADAYLARI POLİS EKİPLERİ SINAV YERİNE YETİŞTİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hassa Yolçatı Mahallesi'nde çarpışma: otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 y...
images

Köy meydanında türküler: mahalli sanatçılar Çaycuma'da üç saatlik konser verdi
images

Oltulu esnaf Ahmet Turan son yolculuğuna uğurlandı
images

Samsun polisi KPSS adaylarının yanında oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

Bakan Kacır paylaştı: SİPER-2 havadayken rotasını değiştirip hedefi imha etti

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı