Brezilya sandıkta: Flavio Bolsonaro ile Luiz Inacio Lula da Silva arasında çekişmeli ikinci tur

Seçmenler ikinci tur için sandık başında

Brezilya, 4 Ekim'de yapılan ilk turun ardından hiçbir adayın çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tur oylama için sandık başına gitti. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ile görevdeki devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasındaki yarış, ülkede yoğun ilgiyle izleniyor.

Oy kullanma saatleri ve katılım:

Ülkede 158,7 milyon kayıtlı seçmen yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Yetkililer, sandıkların yerel saatle 17.00'de kapanacağını duyurdu. Seçim sürecine ilişkin güvenlik, lojistik ve oy verme düzeni halkın gündemindeki başlıca konular arasında yer aldı.

İlk tur sonuçları ve beklentiler:

4 Ekim'deki ilk turda Flavio Bolsonaro oyların %47,03