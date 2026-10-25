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Brezilya sandıkta: Flavio Bolsonaro ile Luiz Inacio Lula da Silva arasında çekişmeli ikinci tur

Brezilya'da 158,7 milyon kayıtlı seçmen, Flavio Bolsonaro ile Luiz Inacio Lula da Silva arasındaki ikinci tur seçim için sandık başına gitti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Elif Demir

Brezilya sandıkta: Flavio Bolsonaro ile Luiz Inacio Lula da Silva arasında çekişmeli ikinci tur

Seçmenler ikinci tur için sandık başında

Brezilya, 4 Ekim'de yapılan ilk turun ardından hiçbir adayın çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tur oylama için sandık başına gitti. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ile görevdeki devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasındaki yarış, ülkede yoğun ilgiyle izleniyor.

Oy kullanma saatleri ve katılım:

Ülkede 158,7 milyon kayıtlı seçmen yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Yetkililer, sandıkların yerel saatle 17.00'de kapanacağını duyurdu. Seçim sürecine ilişkin güvenlik, lojistik ve oy verme düzeni halkın gündemindeki başlıca konular arasında yer aldı.

İlk tur sonuçları ve beklentiler:

4 Ekim'deki ilk turda Flavio Bolsonaro oyların %47,03

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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