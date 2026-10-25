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Eskişehir'de efsaneyle geleceğin buluşması: Beethoven, Weber ve Elgar sahnedeydi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Gürer Aykal yönetiminde Başar Can Kıvrak solistliğinde Beethoven, Weber ve Elgar eserlerini seslendirdi; 29 Ekim konseri duyuruldu.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Eskişehir'de efsaneyle geleceğin buluşması: Beethoven, Weber ve Elgar sahnedeydi

konserin ana hatları:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, "Efsane ve Gelecek" başlıklı konserinde Avrupa klasik repertuarının seçkin örneklerini Eskişehirli dinleyicilerle buluşturdu. Orkestra, 200. ölüm yıldönümleri anısına düzenlenen bölümde C. M. von Weber ve L. van Beethoven eserlerine yer verdi. Konser, orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde, piyanist Başar Can Kıvrak’ın solistliğinde gerçekleşti.

program ve sahne performansı:

Konserin ilk bölümünde Weber’in Oberon Uvertürü seslendirildi; ardından solist Başar Can Kıvrak, Beethoven’ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumladı. Eserin klasik dönem disiplini ile romantik anlatımını bir araya getiren yorumu, orkestranın uyumlu akışıyla desteklendi ve dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Alkışlar üzerine sahneye dönerek bir bis sunan Kıvrak, Cumhuriyet Bayramı’na kısa zaman kala A. A. Saygun’un bir eserini icra etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Konserin ikinci bölümünde ise Edward Elgar’ın orkestral zenginliği ve karakter çeşitliliğiyle dikkat çeken Enigma Varyasyonları çalındı. Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, eserin katmanlarını ve varyasyonların farklı ruh hallerini başarılı bir dinamizmle ortaya koydu; performans uzun süre alkışlandı.

başkanın teşekkürleri ve gelecek etkinlik:

Konser sonrası değerlendirme yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, orkestranın sunduğu seçkin repertuar için başta Gürer Aykal ve Başar Can Kıvrak olmak üzere tüm müzisyenlere teşekkür ettiğini iletti. Başkan Ünlüce'nin teşekkürleri ve plaket takdimiyle konser sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetin 103. yıldönümü kapsamında 29 Ekim 2026 tarihinde, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenecek olan Cumhuriyet Bayramı Konseri ile yeniden seyirci karşısında olacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, &quot;EFSANE VE GELECEK&quot; KONSERİNDE L. VAN...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, "EFSANE VE GELECEK" KONSERİNDE L. VAN BEETHOVEN, C. M. VON WEBER VE E. ELGAR’IN SEÇKİN ESERLERİNİ ESKİŞEHİRLİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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