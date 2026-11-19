Olayın gelişimi:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meteorolojinin sarı kodlu uyarısı ile başlayan yağış gün boyu etkili oldu. Havanın kararmasıyla birlikte aniden bastıran yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Özellikle su seviyesinin yükseldiği Özerli Çayı çevresinde ulaşımda aksama yaşandı.

Yağış sonucu Kemal Duduoğlu Caddesi üzerindeki köprü, sel sularının güvenlik riski oluşturması nedeniyle hem gidiş hem geliş yönünde trafiğe kapatıldı. Kapama kararı, olası tehlikeleri önlemek amacıyla iki ayrı noktadan uygulandı.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Bölgede görev yapan ekipler, kapatılan güzergâhlarda ve etrafta önlem aldı; alternatif yönlendirmeler yapıldı. Kentin işlek caddelerinde su birikintilerine giren bazı araç sahipleri mahsur kalırken, ekipler durumu kontrol altına almak için çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşların gözlemleri:

Mahsur kalan ve bölgede bulunan vatandaşlar, sağanağın kısa sürede şiddetini artırdığını belirtti. Yetkililer, benzer durumlara karşı dikkatli olunması ve kapatılan yollar ile ilgili uyarılara uyulması gerektiğini vurguladı.

HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI BİRLİKTE GÖLE DÖNEN CADDELERDE ARAÇLAR MAHSUR KALIRKEN, DEBİSİ ARTAN DERE ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER ULAŞIMA KAPATILDI.