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İddianame Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında beş suçlamayı kapsıyor

Sermaye piyasası soruşturmasında Murat Ağırel ve İsmail Saymaz için, televizyon programındaki açıklamalara ilişkin beş suçtan iddianame düzenlendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İddianame Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında beş suçlamayı kapsıyor

İddianame ve soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolatın şikayeti üzerine iki gazetecinin ifadeleri alınmıştır. Soruşturma sonrasında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleri kaldırılarak Murat Ağırel ve İsmail Saymaz serbest bırakılmıştı. Savcılık, bu soruşturma kapsamında her iki gazeteci hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlemiştir.

iddianamenin iddiaları:

Hazırlanan iddianamede, Ağırel ve Saymaz’ın bir televizyon programında yer alan açıklamalarında somut bilgi ve belgeye dayanmayan ithamlarda bulundukları, bu ifadelerle Ömer Bolat’ı fon soruşturmasıyla ilişkilendirdikleri ve böylece onun onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri öne sürülüyor. Savcılık, açıklamaların kamuoyunda kamu görevlilerinin nüfuzlarını kullanarak hukuka aykırı işlemler yaptığı ve haksız menfaat elde ettiği algısı oluşturabilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyor.

İddianamede ayrıca Bolat’a ilişkin olarak Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki kira sertifikası yatırımına ilişkin bilgilerin, kişisel veri ve müşteri sırrı kapsamında olduğu vurgulanıyor. Bu tür bilgilerin programda paylaşılmasının, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi ile ticari sır veya müşteri sırrının açıklanması suçlarını oluşturabileceğine dair yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi.

suçlamalar ve ceza talebi:

İddianamede Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında şu suçlamalar yer alıyor: kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama. Savcılık, her iki gazeteci için ayrı ayrı en ağır suçtan hareketle 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep ettiğini bildiriyor.

Hazırlanan iddianame ile birlikte soruşturma sürecinin dava aşamasına taşınması bekleniyor. Yargılama sürecinde iddianamedeki tespitlerin ve savcılığın değerlendirmelerinin mahkeme tarafından nasıl karşılanacağı ilerleyen aşamalarda netleşecek.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında 5 ayrı suçtan iddianame hazırlandı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında 5 ayrı suçtan iddianame hazırlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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