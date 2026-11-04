Bingöl'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: dijital ekipman ve 38 bin 650 lira ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonun ayrıntıları:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada bahis ve şans oyunlarına ilişkin delil niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Adresinde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 38 bin 650 lira bulundu. Ele geçirilen bu cihaz ve para, soruşturma kapsamında delil olarak kayda geçirildi ve incelenmek üzere emniyete götürüldü.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sürdürülüyor.

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.