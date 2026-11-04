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Bingöl'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: dijital ekipman ve 38 bin 650 lira ele geçirildi

Bingöl'de KOM ve Siber Suçlar Şube'nin operasyonunda bir adreste arama yapıldı; 2 dizüstü, 4 telefon ve 38.650 lira ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: dijital ekipman ve 38 bin 650 lira ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonun ayrıntıları:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada bahis ve şans oyunlarına ilişkin delil niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Adresinde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 38 bin 650 lira bulundu. Ele geçirilen bu cihaz ve para, soruşturma kapsamında delil olarak kayda geçirildi ve incelenmek üzere emniyete götürüldü.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sürdürülüyor.

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ...

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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