Herzog uyarıyor: Knesset partileri vaatlerin tamamını karşılayamayacaklarını kabullenmeli

Herzog'ün seçim sonrası değerlendirmesi:

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim’de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarının teslim alınmasının ardından Knesset’teki siyasi tablonun belirsizliğine dikkat çekti. Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Yargıç Noam Sohlberg’in sonuçları sunmasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda yaptığı konuşmada Herzog, kampanya dönemi boyunca dile getirilen söylemler ve vaatler konusunda temkinli olunması çağrısında bulundu.

Vaatlerin sınırları ve uyarı:

Herzog, Knesset’e giren bazı grupların seçim kampanyası sırasında verdikleri "tüm söz ve vaatleri yerine getiremeyeceklerini" anlamaları gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın benimsenmemesi halinde ülkenin kısa sürede yeniden seçime gitme riskinin doğabileceğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı, siyasi aktörlerden bu süreçte ülke çıkarını temel alacak şekilde davranmalarını istedi ve "Bu dönemde ülke için gerçekten en iyi olan nedir?" sorusunu muhataplarına taşıdı.

Toplumsal söylem ve güvenlik kurumlarına destek:

Konuşmasında seçim sürecinde Arap toplumuna yönelik yöneltilen söylemlere tepki gösteren Herzog, bu topluluğun "soruşturmalar üzerinden hedef gösterilmemesi" gerektiğini belirtti ve "Son dönemde duyduğumuz kaba ve ırkçı söylemleri kınıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca seçimlerde öne sürülen usulsüzlük ve dış müdahale iddialarına ilişkin olarak da Shin Bet, polis ve diğer güvenlik güçlerinin çalışmalarına tam güven duyduğunu açıkladı.

Hükümet kurma sürecinin başlangıcı:

Açıklamanın ardından Herzog, yeni hükümetin kurulması için Knesset’teki partilerle istişarelere başladı. Cumhurbaşkanı, parlamentodaki parti ve grup temsilcileriyle görüşmeler yaparak hangi adayın başbakan olarak önerildiğini öğrenecek ve buna göre atama sürecini yürütecek. Herzog, taraflardan pragmatik ve üretken çözümler beklediğini vurguladı.

Mevcut parlamenter denge:

27 Ekim seçimlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok Knesset’teki 120 sandalyeden 53ünü kazanarak çoğunluğu elde edemedi; rakip Gadi Eisenkot liderliğindeki partiler ise 48 sandalye aldı. Arapları temsil eden partiler ise sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaştı ve denge açısından belirleyici bir konum kazandı. Bununla birlikte hem Netanyahu hem de Eisenkot seçim öncesinde bu partilerle iş birliği yapmayacaklarını beyan etmişti.

Herzog’ün çağrısı, mevcut tablonun getirdiği siyasi gerçeklikle yüzleşme ve yeni hükümetin kurulması sürecinde uzlaşı arayışını öne çıkarıyor. Cumhurbaşkanının başlattığı görüşmeler, partilerin önümüzdeki günlerde izleyecekleri stratejileri ve olası koalisyon seçeneklerini netleştirecek temel aşama olarak görülüyor.

MERKEZİ SEÇİM KOMİTESİ BAŞKANI YARGIÇ NOAM SOHLBERG VE İSRAİL CUMHURBAŞKANI ISAAC HERZOG