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Kağıthane'de park halindeki araçların yanması kundaklama şüphesini gündeme taşıdı

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde park halindeki ticari araçta başlayan yangın bitişikteki servis aracına sıçradı; polis kundaklama ihtimalini inceliyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de park halindeki araçların yanması kundaklama şüphesini gündeme taşıdı

Olayın gelişimi:

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında iki araçta yangın çıktı. İddialara göre, park halindeki ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yükselen alevler, önünde park halinde bulunan servis aracına sıçradı ve her iki araçta da yoğun hasar oluştu.

Yangının çıktığı ilk anda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge kısa süreliğine güvenlik önlemleriyle çevrildiği, ekiplerin hızla müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale ve inceleme:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve soğutma çalışmaları yürüttü. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bulundu. Polis ekipleri, soğutma ve ilk müdahalelerin ardından olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan ön incelemede emniyet güçleri, araçların yakılması ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi; yetkililer yangının çıkış nedenini netleştirmek için çalışma yürütüyor.

Kağıthane’de park halindeki iki araç alev alev yandı

Kağıthane’de park halindeki iki araç alev alev yandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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