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Okul bahçesinde palmiye yakan iki öğrenciye 50'şer fidan adli kontrolü

Konak'taki Nevvar Salih İşgören Kampüsü'nde palmiye ağacı yakan iki öğrenci, görüntülerin yayılmasıyla 50'şer fidan dikme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:41

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul bahçesinde palmiye yakan iki öğrenciye 50'şer fidan adli kontrolü

İzmir'de okul bahçesinde palmiye yakma olayı

İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde dün yaşanan olay, okul bahçesindeki bir palmiye ağacının ateşe verilmesi ve bunun cep telefonu ile görüntülenmesiyle gündeme geldi. Öğrencilerin alevlerin önünde gülerek poz verdiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki topladı.

Olayın görüntülenmesi ve sosyal medyaya yansıması:

Görüntülerde bazı öğrencilerin alevleri eğlenceye dönüştürdükleri, alkış tuttukları ve 'Profesyonel yaktı' şeklinde ifadelerle gülümsedikleri görüldü. Videonun paylaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede iki çocuğun kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı.

Adli süreç ve verilen karar:

Emniyetteki işlemler sonrası şüpheliler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi ve hukuki süreç sonunda 50'şer adet fidan dikme yükümlülüğü içeren tedbir uygulanmak suretiyle serbest bırakıldılar.

Kararın ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Yetkililer, olayın hem mülkiyete hem de okul güvenliğine yönelik tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti; okul yönetimi ve güvenlik birimlerinin olayı değerlendirdiği öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan bu tür görüntülerin hukuki ve toplumsal sonuçları, gençlerin davranışlarının görsel kayıtlarla hızla yayılması nedeniyle daha belirgin hale geliyor. Verilen adli kontrol tedbirinin, benzer olayların önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkili makamlar, okul içinde yaşananlara ilişkin ek incelemeler yapıyor.

GÖZALTINA ALINAN 2 ÖĞRENCİ, MAHKEMECE 50’ŞER ADET FİDAN DİKME ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANARAK...

GÖZALTINA ALINAN 2 ÖĞRENCİ, MAHKEMECE 50’ŞER ADET FİDAN DİKME ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANARAK SERBEST BIRAKILDI VE AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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