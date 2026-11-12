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Lodos Atatürk Caddesi'nde park halindeki araçların üzerine ağaç devirdi

Bursa'da saatte yer yer 50 kilometreyi bulan lodos, Atatürk Caddesi'nde bir ağacı kökünden söküp park halindeki otomobil ve motosikletin üzerine devirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Lodos Atatürk Caddesi'nde park halindeki araçların üzerine ağaç devirdi

Olayın geçtiği yer ve rüzgarın şiddeti:

Bursa'da etkili olan lodos, kent merkezindeki hareketliliği olumsuz etkiledi. Saatte yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar, Atatürk Caddesi'ndeki bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu. Ağaç, park halindeki bir otomobil ile bir motosikletin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi.

İtfaiye müdahalesi ve güvenlik:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, devrilen ağacı testereyle parçalara ayırarak araçların altından çıkardı ve cadde trafiğini yeniden düzenledi.

Araç hasarı ve olası faciadan dönülmesi:

Devrilen ağacın düşmesi sonucu otomobilde ve motosiklette ufak çaplı hasarlar meydana geldi. Olay anında kaldırımda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybını önledi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar uyarılarına dikkat edilmesi ve ağaçların risk tespiti için ilgili birimlere bildirilmesi gerektiğini belirtti.

Kent merkezinde beklenmedik anlarda yaşanan benzer olaylara karşı sürücülerin ve yayaların daha dikkatli olması, belediye ekiplerinin de riskli ağaçların bakımını hızlandırması gerektiği vurgulanıyor.

Bursa’nın en işlek caddesinde lodos ağacı devirdi

Bursa’nın en işlek caddesinde lodos ağacı devirdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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