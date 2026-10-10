İflasın gölgesinde: Atatürk Havalimanı'nda Onur Air uçaklarının terk edilmiş hali

havadan görüntülenen terkedilmiş uçaklar:

Bir dönemin önde gelen özel havayolu şirketlerinden Onur Aire ait uçaklar, İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda yıllardır beklerken çekilen görüntülerle yeniden gündeme geldi. Fotoğraflarda bazı uçakların motorlarının sökülmüş olduğu, kapılarının açık kaldığı ve kokpit camlarında hasarlar bulunduğu dikkat çekiyor.

Uçakların gövdelerinde halen görülen Onur Air renkleri, bir zamanlar yüzlerce noktaya yolcu taşıyan filonun geride bıraktığı izleri ortaya koyuyor. Uzun süreli bakımsızlık nedeniyle bazı gövdeler operasyonel olmaktan çıkmış durumda; motor yuvaları boş, ön kapılar açık ve kokpit camlarında eksiklikler raporlara yansıyor.

şirketin çöküşünün dönüm noktaları:

Onur Air, 1992 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı merkezli kuruldu ve 2000'li yıllarda Airbus A320, A321 ve A330 tipi uçaklarla iç hatlarda hızla büyüdü. Şirket yetkilileri 2017'de filoda 28 yolcu uçağı bulunduğunu açıklamış, farklı dönemlerde filo 30'un üzerinde Airbus uçağı barındırmıştı.

Pandemi süreci şirketin sonunu hızlandırdı: Mart 2020de seferlerini askıya alan Onur Air, salgının yol açtığı talep daralması ve kısıtlamalar nedeniyle operasyonları yeniden başlatamadı. 2021'de borç, icra ve çalışanların alacak sorunları gündeme gelirken, 2025 yılında iflas kararı kesinleşti.

sahipsiz uçakların hukuki ve operasyonel akıbeti:

Havalimanında bekleyen uçaklardan bazıları geçmişte haciz ve satış süreçlerine konu oldu. Kamuoyuna yansıyan kayıtlarda, TC-ODB tescilli 1996 model Airbus A320-232 gibi uçakların vergi borcu nedeniyle haczedildiği, motorlarının, APU güç ünitesinin ve bazı bağlantı parçalarının eksik olduğu belirtildi. İki ihalede alıcı çıkmayan bu gövde pazarlık usulüyle satışa sunuldu.

Bu durum hem Yeşilköy bölgesini kullanan özel jet yolcularında olumsuz bir intiba oluşturuyor hem de kamu kaynaklarının ve milli servetin değerlendirilmemesi eleştirilerine yol açıyor. Hurdaya çıkan ya da operasyon dışı gövdelerin aprondan kaldırılması yönündeki talepler artıyor.

Atatürk Havalimanı, yalnızca Onur Air uçaklarına değil, ticari uçuşlara kapatılmasının ardından apronda bekleyen farklı şirketlere ait hacizli, sahipsiz veya uçuş ömrünü tamamlamış pek çok uçağa da ev sahipliği yapıyor. Uzun vadede bu araçların hukuki ve çevresel yönleriyle çözümlenmesi gereği öne çıkıyor.

Uçakların bir kısmında görülen sökülmüş motorlar, açık kapılar ve hasarlı camlar, hem havalimanı güvenliği hem de çevresel riskler bakımından yetkililerin ve ilgili alacaklıların üzerinde durması gereken somut göstergeler olarak kayda geçti.

BİR DÖNEMİN ÖNEMLİ ÖZEL HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN ONUR AİR’İN UÇAKLARI YILLAR SONRA ATATÜRK HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ. BAZI UÇAKLARIN MOTORLARI SÖKÜLMÜŞ, KOKPİT CAMLARI HASARLI, KAPILARI İSE AÇIK DURUMDA OLMASI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE YANSIDI.