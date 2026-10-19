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İftar sırasında yaşamını yitiren iki gencin davasında üç sanığa hapis, bir sanık beraat etti

Gaziantep'te iftar vaktinde pompalı tüfekle öldürülen Fatih Tekin ve Enes Şimşek davasında 3 sanığa 12 yıl 6 ay, iki çocuğa yardım cezası verildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İftar sırasında yaşamını yitiren iki gencin davasında üç sanığa hapis, bir sanık beraat etti

dava ve kararın özeti:

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Şehitkamil ilçesinde iftar saatinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin (33) ve Enes Şimşek (25) ile ilgili yargılamada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Hamza K., Salman K. ve Cuma K. hakkında, her bir maktule yönelik eylem nedeniyle kasten öldürme suçundan uygulanan temel cezayı haksız tahrik indirimi ve takdiri indirim sonrası her bir maktul yönünden ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis olarak belirledi.

SSÇ sıfatıyla yargılanan çocuk sanıklar B.K. ve M.S.P. ise, cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle her bir maktul yönünden ayrı ayrı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, çocuk sanıklar hakkında haksız tahrik, yaş küçüklüğü ve takdiri indirim hükümlerinin uygulandığını kaydetti. Diğer sanık Ömer Yasin K. hakkında ise her iki maktule yönelik kasten öldürme suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

sanık beyanları ve savunma argümanları:

Duruşmada tüm sanıklar ve müdafileri hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Hamza K. savunmasında olayı kendini savunma amaçlı ateş etme olarak anlattı ve öldürme kastının bulunmadığını söyledi. Sanıklar Cuma K. ve Ömer Yasin K. de suçlamaları reddetti; Cuma K. olay sırasında silahı olmadığını, Ömer Yasin K. ise hiçbir suça karışmadığını, korkup saklandığını belirtti.

Müdafiiler savunmasında, kamu tanıklarının ifadelerine dikkat çekerek müvekkillerinin olaya fiilen karışmadığını, ilk haksız hareketin maktuller tarafından geldiğini ve meşru müdafaa hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı raporuna işaret edilerek atış artığı tespitlerinin değerlendirildiği ifade edildi.

mahkemenin değerlendirmesi ve tutukluluk:

Mahkeme, cumhuriyet savcısının mütalaasında yer alan tüm sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar yönünden kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları talebini değerlendirdi. Haksız tahrik indirimi ile temel cezanın düşürülmesi ve takdiri indirim uygulanması sonucu hükmedilen cezalar açıklandı. Üç yetişkin sanığın ve iki çocuk sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi; beraat eden sanığın ise tahliyesine ilişkin hüküm yer aldı.

olayın geçmişi:

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İftar saatinde Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek’in bulunduğu aracın önü husumetli oldukları kişilerce kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıkmış, 3-4 kişi olduğu değerlendirilen şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş edilmişti. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu Fatih Tekin olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan Enes Şimşek ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Mahkeme kararında, sanıkların eylemlerinin her bir maktul açısından ayrı ayrı değerlendirildiği ve hüküm kurma sırasında haksız tahrik ile takdiri indirim unsurlarının esas alındığı belirtildi. Karar, dosya kapsamında verilen ceza miktarları ve beraat eden sanıkla ilgili delil yetersizliği gerekçeleriyle nihai hale getirildi.

FATİH TEKİN

FATİH TEKİN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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