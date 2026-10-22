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Erken teşhis ve minimal invaziv cerrahiyle akciğer kanserinde yaşam uzuyor

Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, erken tanı, düşük doz tomografi taramaları ve minimal invaziv cerrahinin akciğer kanserinde tedavi şansını artırdığını söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken teşhis ve minimal invaziv cerrahiyle akciğer kanserinde yaşam uzuyor

Erken tanı hayat kurtarıyor:

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, akciğer kanserinin akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluştuğunu belirterek erken tanının tedavi başarısını önemli ölçüde yükselttiğini vurguladı. Prof. Dr. Demirkaya, 'Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerden biridir. Ancak günümüzde erken tanı ve gelişen tedavi yöntemleri sayesinde birçok hasta tamamen iyileşebilmekte veya uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürdürebilmektedir' dedi.

Risk grupları ve belirtiler:

Prof. Dr. Demirkaya, yüksek risk grubunu şu kişiler olarak sıraladı: uzun yıllar sigara kullananlar, pasif sigara dumanına maruz kalanlar, 50 yaş ve üzerindekiler, ailede akciğer kanseri öyküsü olanlar, asbest, radon veya bazı kimyasallarla çalışanlar ve uzun süreli hava kirliliğine maruz kalanlar. Erken dönemde belirtisiz seyredebilen hastalıkta dikkat edilmesi gereken şikâyetler arasında ise geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nedeni açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk yer alıyor.

Belirti görüldüğünde veya risk grubunda olunması halinde hekime başvurmanın önemine değinen Demirkaya, özellikle yüksek risklilerde uygulanan düşük doz bilgisayarlı tomografi taramalarının hastalığı belirti vermeden yakalayabildiğini, böylece daha küçük cerrahi müdahalelerle başarılı sonuçlar elde edilebildiğini söyledi.

Modern cerrahi seçenekleri ve avantajları:

Tedavi planının tümörün yeri, büyüklüğü, evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlendiğini belirten Prof. Dr. Demirkaya, doğru yaklaşımın göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, radyoloji, patoloji ve onkoloji uzmanlarının bir arada çalıştığı multidisipliner ekip tarafından tayin edildiğini aktardı.

Minimal invaziv tekniklerin getirileri:

Günümüzde birçok ameliyatın büyük kesiler yerine küçük girişimler ile yapılabildiğini söyleyen Demirkaya, uygulanan yöntemler arasında Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ve robotik cerrahi bulunduğunu ifade etti. Minimal invaziv cerrahinin avantajlarını şöyle sıraladı: 'Daha küçük kesi, daha az ağrı, daha az kanama, daha düşük enfeksiyon riski, daha kısa hastanede kalış, günlük yaşama daha hızlı dönüş ve daha iyi kozmetik sonuç; üstelik kanser cerrahisi başarısı korunuyor.'

Tümörün yeri ve evresine göre bazen daha küçük doku çıkartmalarının mümkün olduğuna dikkat çeken Demirkaya, erken tespitle hem cerrahi risklerin azaldığını hem de yaşam süresinin anlamlı şekilde uzayabildiğini belirtti.

Korunma ve takip önerileri:

Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, akciğer kanseri riskini azaltmak için temel önerilerini şu şekilde paylaştı: Sigara kullanıyorsanız bırakın, düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırın, risk grubundaysanız düşük doz akciğer tomografisi konusunda hekiminize danışın, hareketli yaşamı ve sağlıklı beslenmeyi tercih edin. Ayrıca şikâyet varsa gecikmeden bir göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisi uzmanına başvurulmasını tavsiye etti.

Demirkaya'nın açıklamaları, erken tanı ve modern cerrahi tekniklerin bir araya geldiği yaklaşımların akciğer kanseri tedavisinde hayati rol oynadığını ortaya koyuyor; dolayısıyla risk faktörlerinin bilinmesi, düzenli tarama ve multidisipliner tedavi kararları hasta sonuçlarını doğrudan etkiliyor.

PROF. DR. AHMET DEMİRKAYA

PROF. DR. AHMET DEMİRKAYA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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