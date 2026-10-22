Edirne gezisiyle topluma bağlanan kadın yükümlüler

Edirne gezisiyle kadın yükümlülerde toplumsal bağ güçlendirildi

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edirne gezisi, kadın yükümlülerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal uyumlarını desteklemek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılara hem tarihi mekânları görme hem de sosyal yaşama yeniden bağlanma fırsatı sundu.

Gezi programı ve ziyaret edilen yerler:

Program kapsamında katılımcılar kentteki önemli yapıları yakından inceleme imkânı buldu. Ziyaret edilen mekânlar arasında Osmanlı mimarisinin öne çıkan örneklerinden Selimiye Camii, tarihî kimliğiyle Eski Cami ve kentin sağlık tarihini yansıtan Sağlık Müzesi yer aldı. Her mekânda katılımcılara yerel kültür ve tarih hakkında bilgiler verildi.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Etkinlikle amaçlanan, kadın yükümlülerin sadece kısa süreli bir gezi deneyimi yaşaması değil; onların toplum içindeki rolleriyle ilgili farkındalıklarının artması, aidiyet duygusunun güçlenmesi ve günlük hayata katılım motivasyonlarının yükseltilmesidir. Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, sosyal ve kültürel etkinliklerin toplumsal uyum süreçlerine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Katılımcılar, gezide kentin tarihî yapılarını ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, benzer programların devam etmesinin hem bireysel gelişime hem de toplumsal entegrasyona katkı sunacağı ifade edildi.

KADIN YÜKÜMLÜLERE YÖNELİK EDİRNE GEZİSİ DÜZENLENDİ