Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 150 bin metrekareyi aşan enerji dönüşümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsüne ait 15 bina, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş’un destekleriyle, Dünya Bankası finansmanlı KABEV-2 Projesi kapsamına alındı. Proje, toplam 150.449 metrekarelik kapalı alanda kapsamlı bir enerji verimliliği dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmayla OMÜ, proje kapsamında en büyük uygulama sahalarından biri haline geliyor. Kapsama dahil edilen yapılar arasında Rektörlük, Tıp Fakültesi Acil Ek Binası, Diş Hekimliği Fakültesi, Onkoloji Hastanesi, BESYO Yeni Spor Salonu, UZEM, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Yeni Kütüphane, Hayvan Hastanesi, Şevket Aşçı Turizm Fakültesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Terme MYO, Yeşilyurt MYO ve Hasta Yakınları Binası bulunuyor; toplam alan 150.449 m² olarak belirtildi.

Uygulama ve hedefler:

Proje çerçevesinde binalarda güneş enerjisi (fotovoltaik) entegrasyonu, verimsiz aydınlatma sistemlerinin LED teknolojisiyle değiştirilmesi ve fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin elektrifikasyonu için ısı pompaları kullanımı planlanıyor. Bu çalışmalara paralel olarak kapsamlı enerji etütleri, tasarım ve uygulama denetimi hizmetleri de yürütülecek.

Hedef, üniversite yerleşkelerindeki enerji verimliliğini artırarak artan enerji maliyetlerini kontrol altına almak, karbon ayak izini sınırlamak ve sürdürülebilir kampüs kültürünü güçlendirmektir. OMÜ'de hayata geçirilecek dönüşümlerin üniversitenin bütçesine ve Türkiye'nin ulusal enerji verimliliği ile iklim değişikliği hedeflerine stratejik katkı sunması bekleniyor.

Rektörün değerlendirmesi:

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, KABEV-2 Projesi'nin üniversitede uygulanması ve Samsun genelinde yaygınlaştırılmasına verdiği destek nedeniyle Dr. Mehmet Muş'a teşekkür etti. Rektör Aydın, projenin binaların iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla binaların enerji performansının optimize edilmesi, enerji tüketiminin en aza indirilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil, çevreci bir kampüs bırakılması amaçlanıyor.

OMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN