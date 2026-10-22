Yeni mozaikler İncesu Örenşehir'de geçmişe yeni kapılar açıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde süren arkeolojik kazılar, alanda daha önce tespit edilen mozaik yapısının ötesinde yeni yapı kalıntıları ve mozaik parçalarının ortaya çıkmasıyla ivme kazandı. Çalışmalar, bölgenin tarihsel dokusuna ilişkin bulguları derinleştiriyor.

Kazı çalışmaları ve destekçiler:

Örenşehir Mozaikli Yapı sahasında yürütülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi iş birliğiyle devam ediyor. İncelemeleri yerinde yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ve Örenşehir Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kızıl eşlik etti.

Alan, daha önce ören yeri ilan edilmiş olup, kazılarda Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenen mozaikler ile yapı kalıntıları bulunuyor. Kazı raporları, bölgenin kültürel mirasına yapılacak katkılara zemin hazırlamayı hedefliyor.

Başkan Büyükkılıç'ın değerlendirmesi:

Başkan Büyükkılıç, kazı alanında yaptığı açıklamalarda ortaya çıkan yeni buluntuların heyecan verici olduğunu vurguladı. "Mozaiklerle ilgili yapı ortaya çıkmıştı, heyecanlanmıştık. Şimdi yeni buluntularla heyecanımız daha da artmaya başladı. Her yer tarih kokuyor" dedi.

Büyükkılıç, kazılarda 4. yüzyıldan 2. yüzyıla doğru ilerleyen süreçte değişik yapıların da ortaya çıkmaya başladığını belirtti ve bölgenin milattan sonraki 2’nci ve 3’üncü yüzyıllara kadar uzanan bir geçmişe işaret ettiğini söyledi.

Başkan, Örenşehir Mozaikli Yapı'nın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması için yürütülen proje çalışmalarına dikkat çekti. "Burası ören yeri olarak tanımlandı. İnşallah üzerinin kapatılması ve ziyarete açılması konusunda da projelendirme çalışmaları Bakanlığımız tarafından devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yapılacak düzenlemelerle bölgede açılan Kent Müzesi gibi yapılar sayesinde kazılarda çıkan eserlerin sergilenmesi planlanıyor. Büyükkılıç, emeği geçenlere ve Örenşehir sakinlerine teşekkür ederek "‘Zenginlikler şehri Kayseri’ derken, ‘zenginlikler ilçesi İncesu’ deme yolunda ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Örenşehir Mozaikli Yapı'da devam eden arkeolojik çalışmaların bölgenin geçmişine ilişkin yeni veriler sunması ve Kayseri'nin kültür turizmi potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

KAYSERİ’NİN İNCESU İLÇESİ ÖRENŞEHİR MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK KAZILARDA YENİ YAPILARIN VE MOZAİKLERİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI HEYECANI ARTIRDI.