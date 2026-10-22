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Sinop’ta gençlere saygılı ve güvenli ilişki eğitimi

Sinop'ta düzenlenen 'Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' semineri, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı iletişim ve şiddetsiz ilişki bilinci oluşturdu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sinop’ta gençlere saygılı ve güvenli ilişki eğitimi

Sinop Üniversitesi'nde farkındalık semineri gerçekleştirildi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" başlıklı seminer düzenlendi. Etkinlik, Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam Modüler Seminer Programı kapsamında gerçekleştirildi ve gençlerin sağlıklı ilişki kurma becerilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Uzmanlar tarafından verilen eğitimde, karşılıklı saygı, güven, etkili iletişim ve kişisel sınırların korunması gibi temel konular ele alındı. Öğrencilere şiddetsiz ilişki dinamikleri, olası çatışma durumlarında başa çıkma yolları ve sosyal yaşamda karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık kazanma yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

Amaç ve takip çalışmaları:

Programın amacı, gençler arasında güvenli ve saygılı ilişki kültürünü yaygınlaştırmak olarak açıklandı. Eğitim boyunca öğrencilerin günlük ve sosyal yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik öneriler paylaşıldı; katılımcıların soruları üzerinden interaktif bir yaklaşım benimsendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, toplumda şiddetsiz ve saygılı yaşam kültürünün yerleşmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının kesintisiz süreceğini bildirdi. Etkinlik, üniversite topluluğunda bu tür programların önemini bir kez daha ortaya koydu.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ...

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK "SAYGILI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER" SEMİNERİ DÜZENLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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