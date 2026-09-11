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Iğdır’da düzenlenen operasyonda 5 kişi yağma, yaralama ve tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

Iğdır polisi, farklı illerden geldiği belirlenen 5 şüpheliyi yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret iddialarıyla yakalayıp adliyeye sevk etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır’da düzenlenen operasyonda 5 kişi yağma, yaralama ve tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

Iğdır’da düzenlenen operasyonda 5 kişi yağma, yaralama ve tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kamu düzeninin korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir dizi olayla ilgili soruşturma başlattı. İhbarlar ve saha çalışmaları takip edilerek yağma (gasp), kasten yaralama, tehdit ve hakaret iddialarına yönelik tespitler yapıldı.

operasyonun kapsamı:

Yapılan tespit ve saha araştırmaları sonucu, farklı illerden geldikleri belirlenen T.E., S.A., A.B., S.A. ile suça sürüklenen çocuk E.M.A. olayın şüphelileri olarak belirlendi. Soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik koordineli bir müdahale gerçekleştirdi.

adli sürecin işleyişi:

Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

IĞDIR’DA YAĞMA, YARALAMA VE TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

IĞDIR’DA YAĞMA, YARALAMA VE TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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