Diyarbakır'da gökyüzünden yürütülen operasyonda 5 tona eş değer 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

Diyarbakır'da hava destekli operasyon:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışma kapsamında yasa dışı kenevir ekimine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında tarlaların tespiti, tarama ve müdahaleler hava destekli unsurların katkısıyla sürdürülmüştür.

operasyonun koordinasyonu ve destek birimleri:

Çalışma, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimler destek verdi; arama-tarama faaliyetleri boyunca insansız hava araçları (İHA) ve polis helikopteri görev yaptı. Operasyonun gerçekleştirildiği tarih 10 Eylül 2026 olarak kaydedildi.

ele geçirilen miktar ve imha işlemi:

Saha çalışmaları sırasında toplam 25 bin 625 kök kenevir tespit edildi. Bu bitkilerden yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebileceği değerlendirildi. Tespit edilen kenevirler güvenlik güçleri tarafından yerinde imha edildi. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİNCE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ. OPERASYONDA 5 YON SKUNK/ESRAR ELDE EDİLEBİLECEK 25 BİN 625 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.