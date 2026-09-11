Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.833,63 -0,77%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Diyarbakır'da gökyüzünden yürütülen operasyonda 5 tona eş değer 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat ve havacılık destekli operasyonda yaklaşık 5 tona denk 25 bin 625 kök kenevir yerinde imha edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:30

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 14:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da gökyüzünden yürütülen operasyonda 5 tona eş değer 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

Diyarbakır'da hava destekli operasyon:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışma kapsamında yasa dışı kenevir ekimine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında tarlaların tespiti, tarama ve müdahaleler hava destekli unsurların katkısıyla sürdürülmüştür.

operasyonun koordinasyonu ve destek birimleri:

Çalışma, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimler destek verdi; arama-tarama faaliyetleri boyunca insansız hava araçları (İHA) ve polis helikopteri görev yaptı. Operasyonun gerçekleştirildiği tarih 10 Eylül 2026 olarak kaydedildi.

ele geçirilen miktar ve imha işlemi:

Saha çalışmaları sırasında toplam 25 bin 625 kök kenevir tespit edildi. Bu bitkilerden yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebileceği değerlendirildi. Tespit edilen kenevirler güvenlik güçleri tarafından yerinde imha edildi. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİNCE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ. OPERASYONDA 5 YON...

DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİNCE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ. OPERASYONDA 5 YON SKUNK/ESRAR ELDE EDİLEBİLECEK 25 BİN 625 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
images

Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü
images

Siverek cezaevinde koğuş yangını: 13 mahkum duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı
images

Alanya'da yakalanan uyuşturucu ticareti hükümlüsü cezaevine konuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı