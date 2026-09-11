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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün Umurbey Mahallesi'ndeki yakalanma anı

Edirne’de uygulama noktasından ters şeritten kaçmaya çalışıp Umurbey Mahallesi’nde yakalanan ehliyetsiz sürücüye 230 bin TL idari para cezası verildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün Umurbey Mahallesi'ndeki yakalanma anı

Kaçış anı kamerada:

Edirne’de bir uygulama noktasını fark eden sürücünün, kontrol noktasından kaçmak için ters şeride girerek polis ekiplerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün ani manevralarla trafiği tehlikeye attığı, polis araçlarının takibiyle yaşanan anların nefes kesici olduğu görülüyor.

Kovalamacanın seyri:

Kovalamaca Sarayiçi Kavşağından başladı ve ekiplerin ısrarcı takibi sonucu sürücü, Umurbey Mahallesinde durdurularak yakalandı. Olay sırasında çevredeki araç ve yaya trafiğinin tehlikeye girdiği, görüntülerde bu anların net şekilde kayda geçtiği belirtildi.

Uygulanan yaptırımlar ve tespitler:

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ve daha önce alkolden ehliyetine el konulduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme sebebiyle sürücüye 230 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç çekiciyle otoparka çekildi.

Olay, sahadaki denetimlerin ve ekiplerin müdahalesinin önemini bir kez daha gösterirken, görüntüler hem resmi soruşturma hem de olası hukukî süreçte delil olarak kullanılacak.

EDİRNE’DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN POLİSİN UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇMA ANI KAMERA YANSIDI. YAKALANAN...

EDİRNE’DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN POLİSİN UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇMA ANI KAMERA YANSIDI. YAKALANAN SÜRÜCÜYE 230 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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