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Eski sanayi girişinde motosiklet kazası: iki kişi yaralandı

Batman Şirinevler Mahallesi'ndeki eski sanayi girişinde iki motosiklet çarpıştı; sürücüler hastaneye kaldırıldı, sağlıkları iyi, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski sanayi girişinde motosiklet kazası: iki kişi yaralandı

Eski sanayi girişinde motosiklet kazası: iki kişi yaralandı

Batman'ın Şirinevler Mahallesi eski sanayi girişi mevkiinde iki motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerindeki müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildirildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BATMAN’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

BATMAN’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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