Iğdır’da kış hazırlıkları baharatçılara hareket getirdi

Iğdır’da baharatçılarda artan talep nedenleri:

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Iğdır’da baharatçılarda gözle görülür bir hareketlilik başladı. Yerel halk, mutfakta kullanmak üzere baharat alımının yanı sıra kış aylarında bağışıklığı desteklemek ve soğuk algınlığına karşı önlem almak amacıyla bitkisel ürünlere yöneliyor. Bu eğilim, hem günlük tüketim hem de evde hazırlanan kış çayları ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Esnaf, mevsim geçişlerinde talebin arttığını, müşterilerin özellikle kuru bitki ve çay karışımlarına ilgi gösterdiğini belirtiyor. Taleple birlikte satışlarda çeşitliliğin öne çıktığı, hazır karışımların yanı sıra tek tek bitki alımlarının da sürdüğü ifade ediliyor.

sık tercih edilen ürünler ve esnaf önerileri:

Satışlarda öne çıkan ürünler arasında ıhlamur, adaçayı ve çöl çayı gibi bitkiler bulunuyor. Esnaf, bu bitkilerin soğuk algınlığı belirtilerine karşı tüketildiğini ve kış çayı karışımlarında sıkça tercih edildiğini söylüyor. Ayrıca yerel satıcılar, müşterilere tüketim öncesi bitkileri görüp seçmelerini tavsiye ediyor.

Selami Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Havalar soğuduğunda baharatçılarda yoğunluk biraz daha artıyor. Çünkü bu dönemde grip ve enfeksiyonlar da artıyor. Vatandaşlar gelip bizden çeşitli bitkiler alıyor. Biz de onlara farklı bitkilerden oluşan kış çaylarını öneriyoruz. Özellikle ıhlamur, adaçayı ve çöl çayı daha çok tercih ediliyor. Bazı vatandaşlar bitkileri internetten sipariş ediyor. Ancak bence bu tür ürünleri yerinde görüp, inceleyerek almak daha doğru."

Bu sözler hem tüketici alışkanlıklarına hem de pazarın yapısına dair önemli ipuçları veriyor: internetten siparişin artmasına rağmen yerel dükkânlarda alışveriş yapma eğilimi korunduğu görülüyor. Satıcılar ürünlerin tazeliğini, görünümünü ve aroma kalitesini yerinde kontrol etmenin tercih edildiğini vurguluyor.

ekonomik ve sosyal etkiler:

Mevsimsel talep artışı küçük işletmeler için ek hareket ve gelir anlamına geliyor. Iğdır’daki baharatçılar, kış aylarında artan satışları karşılamak için stoklarını çeşitlendiriyor ve müşterilere karışım önerileri sunuyor. Tüketiciler ise hem mutfak kullanımı hem de sağlık amaçlı tüketimde daha bilinçli seçimler yapmaya önem veriyor.

Sonuç olarak Iğdır’da soğuyan hava, yerel baharatçıların iştigalini canlandırırken; ıhlamur, adaçayı ve çöl çayı gibi ürünler kış hazırlıklarının merkezinde yer almaya devam ediyor.

IĞDIR’DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE BAHARATÇILARDA HAREKETLİLİK YAŞANMAYA BAŞLADI. VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARINDA TÜKETMEK ÜZERE ÇEŞİTLİ BAHARAT VE BİTKİSEL ÜRÜNLERE İLGİ GÖSTERİYOR.