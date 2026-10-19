Malatya’da muhtarlarla güç birliği: yeniden yapılanma ve hizmet önceliği

Muhtarlar Günü programı nikah sarayında yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, ilçe belediye başkanları, muhtar dernekleri başkanları ve çok sayıda muhtar katıldı. Açılış konuşmasını Malatya Muhtarlar Platformu Başkanı Mehmet Cengiz yaptı ve programa emeği geçenlere teşekkür etti.

geleceğin malatya’sını inşa ediyoruz:

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu vurgulayarak, muhtarların mahalle ve köylerdeki 'el, göz ve kulak' görevi üstlendiğini söyledi. Başkan Er, vatandaşların kanaat önderi olan muhtarların hem vatandaşlar hem de belediye açısından değerli olduğunun altını çizdi.

Er, Malatya'nın deprem sonrası yeniden inşa sürecinde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti. Çalışmaların sadece konut ve iş yeri inşasını kapsamadığını, şehrin uzun vadeli planlamasının yapıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlıkların desteğinin sürdüğünü aktardı. Yeni yollar, genişletilen caddeler ve ulaşım projelerinin kentin gelişimine katkı sunduğunu söyleyen Er, sanayi ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik adımların devam ettiğini ifade etti.

altyapı, konteyner tahliyesi ve vatandaş desteği:

Başkan Er, şehir genelinde yürütülen altyapı çalışmalarına değinerek Malatya'da 35 milyar lira tutarında altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Son dönemdeki yağışların yağmur suyu altyapısındaki eksiklikleri ortaya koyduğunu belirten Er, bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapan Er, konteynerlerin kaldırılması çalışmalarına başlandığını ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca gençlik, spor yatırımları, sosyal tesisler, pazar yerleri, aile sağlığı merkezleri ve parklarla yaşam kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Vali Seddar Yavuz da deprem sonrası yürütülen çalışmaların birlik ve dayanışma içinde sürdüğünü kaydetti. Kırsal mahallelerdeki deprem konutlarının yol sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Yavuz, konteyner kentlerin tahliyesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan kira, eşya ve taşınma desteği hakkında bilgi verdi ve 'Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' mesajını yineledi.

Program, muhtarlarla yürütülen iş birliği ve kent hizmetlerinde önceliklerin paylaşılmasıyla sona erdi; yetkililer eşgüdümlü çalışmanın devam edeceğini ve hizmetlerin yerinde takip edileceğini ifade etti.

BAŞKAN ER: "MUHTARLAR YEREL YÖNETİMLERİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARIDIR"