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Şişli'de konserin gölgesinde yaşanan kayıp toprağa verildi

Şişli’deki UnrealxJeton konserinde fenalaşan ve otopsinin ardından ailesine teslim edilen Mahmud Sami Ramazanoğlu, Sahrayıcedid Camisi’nde toprağa verildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:20

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şişli'de konserin gölgesinde yaşanan kayıp toprağa verildi

Şişli'de konsere katılan genç uğurlandı

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UnrealxJeton konserinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan gençlerden biri olan Mahmud Sami Ramazanoğlu, yapılan otopsi ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi ve defnedildi.

adli işlemler ve teslim süreci:

Konserde toplam üç kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülmüştü. Tedavi altına alınan gençlerden Furkan Aksu ile Mahmud Sami Ramazanoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer bir kişinin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ramazanoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

cenaze töreni ve defin:

Cenaze, aile yakınlarının teslim almasının ardından bugün ikindi namazını müteakip Sahrayıcedid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, konser sırasında yaşanan sağlık vakalarının ardından başta sağlık ekipleri olmak üzere ilgili birimlerin müdahalesini gerektirmişti.

MAHMUD SAMİ RAMAZANOĞLU İÇİN SAHRAYICEDİD CAMİSİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

MAHMUD SAMİ RAMAZANOĞLU İÇİN SAHRAYICEDİD CAMİSİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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