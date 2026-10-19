Şişli'de konserin gölgesinde yaşanan kayıp toprağa verildi

Şişli'de konsere katılan genç uğurlandı

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UnrealxJeton konserinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan gençlerden biri olan Mahmud Sami Ramazanoğlu, yapılan otopsi ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi ve defnedildi.

adli işlemler ve teslim süreci:

Konserde toplam üç kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülmüştü. Tedavi altına alınan gençlerden Furkan Aksu ile Mahmud Sami Ramazanoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer bir kişinin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ramazanoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

cenaze töreni ve defin:

Cenaze, aile yakınlarının teslim almasının ardından bugün ikindi namazını müteakip Sahrayıcedid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, konser sırasında yaşanan sağlık vakalarının ardından başta sağlık ekipleri olmak üzere ilgili birimlerin müdahalesini gerektirmişti.

MAHMUD SAMİ RAMAZANOĞLU İÇİN SAHRAYICEDİD CAMİSİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ