Başiskele'de sahada seferberlik: selin yaraları ekiplerle sarılıyor

Başiskele’de sahada yoğun seferberlik

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların koordinasyonunda selin yol açtığı hasarın giderilmesi için saha çalışmalarına ağırlık verildi. Ekipler öncelikle sel sularının geride bıraktığı çamur, atık ve birikintilerin temizlenmesine odaklanıyor; aynı zamanda zarar gören altyapının onarımı ve ulaşımın güvenli hale getirilmesi için müdahaleler sürdürülüyor.

Müdahale kadrosu ve öncelikli işler:

Sahada yürütülen faaliyetlerde toplam 142 araç ve 337 personel görev alıyor. Ekipler, su tahliyesi, yol temizliği, çamur ve atıkların kaldırılması ile dere yataklarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesine öncelik veriyor. Yağışların cumartesi günü de etkili olması nedeniyle riskli bölgelerde önlemler artırılarak yeni olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Başkan Özlü'nün saha ziyaretleri:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü hafta sonu boyunca Yeşilyurt ve Yeniköy Merkez mahalleleri başta olmak üzere zarar gören evleri ziyaret etti. Özlü, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve sahadaki ekiplerden son duruma ilişkin bilgi alarak müdahalelerin koordinasyonunu yerinde takip etti.

Altyapı onarımları ve su temini:

İSU ekipleri, içme suyu hatlarında oluşan hasarların giderilmesi için onarım çalışmaları yürüttü. Yapılan müdahaleler sonucunda ilçenin yüzde 99'una yeniden içme suyu sağlandı. Doğantepe Mahallesi’nin üst kesimlerindeki suyun bulanıklaşmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor; temiz su ihtiyacı olan vatandaşların talepleri ilgili birimlerce değerlendiriliyor.

Afet destek süreçleri ve çağrı merkezi:

Sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için hasar tespit ve sosyal destek süreçleri işletiliyor. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle afetten etkilenenlere nakdi destek planlanıyor. Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezi 15-18 Ekim tarihleri arasında 444 41 10 numaralı hattına gelen toplam 2 bin 217 çağrıyı kaydetti; bunların 1.909'u yanıtlandı ve yanıtlananların 1.177'si başvuruya dönüştürülerek ilgili birimlere iletildi. Çağrı Merkezi, yoğun çağrı trafiğine rağmen yüzde 86,1 oranında yanıt sağlayarak bildirimlerin alınması ve sahadaki çalışmaların yönlendirilmesinde önemli rol oynadı.

BAŞİSKELE’DE SELİN ARDINDAN 142 ARAÇ VE 337 PERSONELLE TEMİZLİK, ALTYAPI ONARIMI VE YARDIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜRKEN, AFETTEN ETKİLENEN HANELERE DESTEK İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ. İLÇEDE İÇME SUYUNUN YÜZDE 99’U YENİDEN SAĞLANIRKEN, BELEDİYENİN ÇAĞRI MERKEZİNE DÖRT GÜNDE 2 BİN 217 İHBAR VE TALEP ULAŞTI.