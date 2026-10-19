DHMİ'de yeni atama: Ertuğrul Karatay genel müdür yardımcısı

Atama kararı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Ertuğrul Karatay, 16 Ekim 2026 tarihli ve 335 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Karar, kurumun teknik ve yönetsel kapasitesini güçlendirme hedefi çerçevesinde değerlendiriliyor.

Eğitim ve akademik geçmiş:

Ertuğrul Karatay, İstanbul doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Lisansını Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde yaptı; aynı üniversitenin Sivil Havacılık Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini başarıyla tamamladı. Eğitim hayatı sonrasında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

Mesleki deneyim ve DHMİ'deki görevleri:

Karatay iş hayatına Türk Hava Yollarında başladı ve görevleri süresince Airbus, Boeing, Cessna ile çeşitli hava aracı motorlarına yönelik ulusal ve uluslararası sertifikalara, ayrıca hava aracı motor tip kurslarına sahip oldu. Türkiye Uzay Ajansının kuruluş çalışmalarında yer aldıktan sonra çeşitli kamu kuruluşlarında yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

Karatay, 2022 yılında DHMİ kadrosuna katıldı; 2022-2024 döneminde Şube Müdürü, 2024-2026 döneminde ise Elektronik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Yeni atamayla birlikte kurum içindeki tecrübesi ve teknik birikimi daha geniş bir sorumluluk alanına taşınmış oldu.

ERTUĞRUL KARATAY, 16 EKİM 2026 TARİHLİ VE 335 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANDI.