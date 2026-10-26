Iğdır'da kumar ve fuhuşa eş zamanlı müdahale: iş yerleri kapatıldı, 5 yabancı kadın sınır dışı edildi

Operasyonun kapsamı:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda çok sayıda işlem gerçekleştirdi. Yapılan denetimler ve operasyonlarda hem umuma açık iş yerlerine hem de özel ikametlere yönelik tespit ve müdahaleler yapıldı.

Kumarla mücadele:

Denetimlerde 4 iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Operasyonlarda kumar oynamak için kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı ve 18 bin 250 TL nakit ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 4 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 150 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı belirlenen 4 iş yeri ise geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Fuhuşla mücadele:

Fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 6 kadının para karşılığında farklı ikametlerde cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi. Bu kapsamda, genel ahlak açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 ikamet mühürlenerek kapatıldı.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların kumar oynanmasının önlenmesi ve haksız kazançla mücadele ile genel ahlak ve kamu düzeninin korunmasına yönelik olduğunu belirtti. Uygulanan idari ve adli yaptırımlar, faaliyet gösterilen iş yeri ve ikametlerin geçici olarak kapatılmasını da kapsadı.

ELE GEÇİRİLENLER