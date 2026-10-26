Cumhuriyet Halk Partisi zor günlerden arınma, hesap verme ve ittifakla çıkacak

gürsel tekin: partinin durumu ve iç tartışmalar:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında partinin içinde bulunduğu sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Tekin, CHP'nin "elbet zor bir dönem geçirdiğini" belirterek, son dönemde yaşanan istifa ve kopuşların arkasında seçmenin medyadan etkilendiğini söyledi. "Seçmeni enfekte edildi; iyi insanlar, partide çokça tanıdığımız insanlar o gazetelerin, televizyonların haberleriyle maalesef birçok insan gaza gelerek istifa ettiler" sözlerini kullandı.

Tekin, bu tabloya karşın partinin doğru bir konumda olduğuna inandığını ve kısa vadede CHP'ye yönelik ilginin artabileceğini savundu. Ona göre siyasetin sağlıklı kalabilmesi için partilerin bir tür "arınma sistemi"ni hayata geçirmesi gerekiyor; aksi takdirde siyaset zemini dayanma gücünü kaybedebilir. Tekin, partiler üstü eleştirilerin arttığı günümüzde bile vatandaşların liderleri eskisi kadar savunmadığına dikkat çekti.

hesap verme tartışması:

Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik rüşvet iddiaları sorulduğunda Tekin, siyasette zenginleşmenin neredeyse kural haline geldiğini ifade etti. Soruşturma ve dokunulmazlık fezlekeleri bağlamında kendi deneyimine atıf yapan Tekin, bir siyasetçinin güveni varsa dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyebileceğini belirtti. "Hesap vermek kötü bir şey değildir" sözleriyle hesap sorma ve hesap verme mekanizmasının demokratik sorumluluğun parçası olduğunu vurguladı.

Bu bölümde Tekin, sürecin başında bile siyaset kurumunun yeterince arınmadığını söyledi ve temiz eller benzeri bir operasyona işaret ederek siyasetin bu bakımdan daha yapısal bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

terörsüz Türkiye ve dış politika yaklaşımı:

Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine açık destek verdiğini ifade ederek, konunun millî menfaatler açısından öncelikli olduğunu savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu yöndeki açıklamalarını daha önce de takdir ettiğini aktarırken, süreçlerin siyasete indirgenmemesi gerektiğini belirtti. Tekin, 2008'de dile getirdiği bazı görüşlere atıfta bulunarak, bahsi geçen çabaların 2013 çözüm sürecinde de CHP tarafından desteklendiğini hatırlattı.

Tekin, bu alandaki maliyetin en ağırını CHP'nin ödediğini ifade etti; 1988'de hazırlanan Kürt raporu gibi girişimlerin partiyi iktidara taşımadığı, aksine zorluklar yarattığını söyledi. Dış politika konusunda ise CHP'nin yaklaşımını tarihsel geleneğe bağlayan Tekin, ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa partinin o çerçevede tutum alacağını vurguladı.

bahçeli, baykal ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirme:

Tekin, Bahçeli ile ilgili geçmiş sözlerine referans vererek, 2008'de dile getirilen bazı çözümsel yaklaşımların haklı çıktığını belirtti. Hem MHP hem CHP hem de iktidar tarafının bu çabalarının önemli olduğunu ve önümüzdeki dönemde meyvelerinin alınacağını umut ettiğini söyledi.

adaylık, ittifaklar ve erken seçim çağrısı:

Bir gazetecinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayına dair sorusuna yanıt verirken Tekin, 2028'i bugünden tarif etmenin zor olduğunu söyledi. Mansur Yavaş'ın istifasına dair doğrudan yorum yapmayacağını belirten Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı var" diyerek partinin nitelikli, güven verebilecek ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir aday çıkaracağından emin olunmasını istedi. Özgür Özel ile ilgili olarak, Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemesi halinde partiye dönme ihtimali bulunduğunu ifade etti.

İttifaklar konusuna değinen Tekin, seçimlerde ittifakların kaçınılmaz olduğunu söyledi: "50 artı 1’i sağlamanız için sizin ittifaklara ihtiyacınız var". Kılıçdaroğlu’nun geçmişteki ittifak masası tecrübelerine ve birçok partiyle temaslarına işaret etti.

Erken seçim talebi konusunda Tekin net konuştu: muhalefetin görevi olarak "yarından itibaren erken seçim istiyoruz" dedi. Zamanlama olarak 2027 sonları veya Kasım; olmasa da 2028 Nisan ihtimalini dile getirdi. Tekin, muhalefetin bu talebini sürdüreceğini belirterek seçim sürecine ilişkin hazırlık ve stratejilerin önemine vurgu yaptı.

Program boyunca Tekin, partinin içinde bulunduğu ağır maliyetleri, hesap verebilirlik gerekliliğini, terörsüz Türkiye hedefini ve ittifak arayışlarını bütünlüklü bir çerçevede ele aldı. Konuşması, CHP içindeki tartışmaların ve dış politikaya ilişkin hassas dengelerin eş zamanlı yönetilmesi gerektiğini ortaya koydu.

CHP GENEL KOORDİNATÖRÜ GÜRSEL TEKİN, TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN ANADOLU SOHBETLERİ PROGRAMINDA KONUŞTU