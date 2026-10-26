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Birecik operasyonunda uyuşturucu ticaretinden hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. yakalandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Birecik operasyonunda uyuşturucu ticaretinden hükümlü yakalandı

Operasyonla yakalanma

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu bir kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemde N.İ. isimli şahsın hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Operasyonun ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda aranan şahıs yakalandı. Olayda görev yapan ekipler, aranan kişilerin tespit edilmesine yönelik planlı bir çalışma yürüttü.

Hukuki süreç ve soruşturma:

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve işlemlerin ardından dosya adli mercilere intikal ettirilecek.

ŞANLIURFA&#039;DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN HÜKÜMLÜ KİŞİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN HÜKÜMLÜ KİŞİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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