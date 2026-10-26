Birecik operasyonunda uyuşturucu ticaretinden hükümlü yakalandı

Operasyonla yakalanma

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu bir kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemde N.İ. isimli şahsın hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Operasyonun ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda aranan şahıs yakalandı. Olayda görev yapan ekipler, aranan kişilerin tespit edilmesine yönelik planlı bir çalışma yürüttü.

Hukuki süreç ve soruşturma:

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve işlemlerin ardından dosya adli mercilere intikal ettirilecek.

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