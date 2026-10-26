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Mersin’de sokak satıcılarına yönelik operasyonda dört kişi cezaevine gönderildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda metamfetamin, sentetik ecza ve captagon ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı, 2 adli kontrol.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin’de sokak satıcılarına yönelik operasyonda dört kişi cezaevine gönderildi

operasyonun detayları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 25 Ekim tarihinde kent genelinde yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve sokak satıcısı olarak tanımlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 8,12 gram metamfetamin, 560 adet sentetik ecza hapı, 101 adet captagon ve 0,77 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 790 TL ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; diğer dört şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE SOKAK SATICISI OLARAK TABİR EDİLEN ŞÜPHELİLERE...

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE SOKAK SATICISI OLARAK TABİR EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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