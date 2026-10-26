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Park tartışması Kayseri'de can aldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araç parkı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park tartışması Kayseri'de can aldı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada araç park etme meselesinin tartışmaya döndüğü belirtildi. İddiaya göre, tartışma H.H.Ç. ile M.A. arasında alevlendi ve kavgaya dönüştü.

Olay sırasında H.H.Ç. yanında getirdiği bıçakla saldırıda bulundu. 45 yaşındaki M.A. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan M.A. ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen M.A. kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından jandarma ekipleri müdahale ederek şüpheli H.H.Ç.'yi gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Gelişmeler doğrultusunda jandarmanın delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma ayrıntıları yetkili birimlerce paylaşılacak.

KAYSERİ&#039;NİN YAHYALI İLÇESİNDE ARAÇ PARK ETME MESELESİNDEN YÜZÜNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN KAVGADA 1...

KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE ARAÇ PARK ETME MESELESİNDEN YÜZÜNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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