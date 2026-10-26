Eğitim-Bir-Sen Muğla şubesinde birlik ve yeni dönem kararlılığı

Genel kurulun toplanması ve katılım:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, 8. Olağan Genel Kurulu'nu yoğun katılım ve dayanışma içinde Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirdi. Toplantı, teşkilat mensupları, delegeler ve davetlilerin katılımıyla coşku ve heyecan ortamında tamamlandı.

Genel kurulun ardından değerlendirmede bulunan Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sürecin ilçe ve üniversite kademelerinden büyükşehir yönetimine kadar uzanan geniş bir katılımla yürütüldüğünü belirtti ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Teşekkür ve birlik mesajı:

Uçak, genel kurulda sahneye konulan dayanışmanın teşkilatın en büyük gücü olduğunu vurguladı. ''Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi olarak 8. Olağan Genel Kurulumuzu büyük bir coşku, heyecan ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Genel kurulumuza teşrif ederek heyecanımızı paylaşan, istişaremize ve yeni dönem yol haritamıza şahitlik eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum'' sözleriyle katılımcılara minnettarlığını dile getirdi.

Başkan Uçak ayrıca, genel kurul sürecinde emeği geçen ilçe başkanlarına, üniversite ve büyükşehir başkanlarına, yönetim kurullarına ve delegelere özel olarak teşekkür etti ve teşkilat içinde ortaya konulan uyumun önümüzdeki dönemin temel dayanağı olacağını söyledi.

Yeni dönem hedefleri ve kararlılık:

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini de aktaran Uçak, teşkilat ruhunu koruyarak çalışmaların devam edeceğini belirtti. Uçak, 'Yeni dönemde de aynı kardeşlik hukuku ve teşkilat ruhuyla; hak, emek ve özgürlük mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadeleriyle sendikanın önceliklerine işaret etti.

Genel kurulun, yerel düzeyde birlik ve ortak aklın güçlendirilmesi açısından önemli bir yol haritası sunduğu kaydedildi. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde saha çalışmaları ve üye ilişkilerinde bu birlik ruhunun somut uygulamalara dönüştürülmesinin hedeflendiğini gösteriyor.

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI UÇAK‘TAN KONGRE DEĞERLENDİRMESİ