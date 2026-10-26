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Hekimhan'da gece yarısı çarpışması: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hekimhan Karadere Mahallesi'nde 21.40'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı; ağır yaralanan sürücü Seydi Karaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hekimhan'da gece yarısı çarpışması: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hekimhan'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

kaza anı ve araç bilgileri:

Olay, saat 21.40 sıralarında kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. idaresindeki 66 ACL 658 plakalı otomobil ile Seydi Karaman (68) yönetimindeki 44 ADV 173 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Ağır yaralanan sürücü Seydi Karaman, bölgedeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza yerinde inceleme yapılıyor.

HEKİMHAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ KAZADA ÖLEN...

HEKİMHAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ KAZADA ÖLEN ŞAHIS

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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