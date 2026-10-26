Hekimhan'da gece yarısı çarpışması: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hekimhan'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

kaza anı ve araç bilgileri:

Olay, saat 21.40 sıralarında kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. idaresindeki 66 ACL 658 plakalı otomobil ile Seydi Karaman (68) yönetimindeki 44 ADV 173 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Ağır yaralanan sürücü Seydi Karaman, bölgedeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza yerinde inceleme yapılıyor.

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