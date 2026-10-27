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İğdır'da kümeste saklanan uyuşturucular ele geçirildi: üç şüpheli tutuklandı

İğdır polisi teknik takip sonucu Söğütlü Mahallesi'nde kümeste yaptığı aramada satışa hazır 15,38 gram metamfetamin ile 1,37 gram esrar ele geçirdi; gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:31

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İğdır'da kümeste saklanan uyuşturucular ele geçirildi: üç şüpheli tutuklandı

operasyonun detayları:

İğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Söğütlü Mahallesi'nde yürütülen araştırma ve teknik takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Yapılan adli arama kapsamında, şüphelilerin satış için sakladıkları belirlenen kümese yönelik inceleme yapıldı.

Kümeste gerçekleştirilen aramada, 5 parça halinde toplam 15,38 gram metamfetamin ile 1 parça halinde 1,37 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler üzerinde yapılan ilk tespitler, maddelerin satışa hazır şekilde saklandığını ortaya koydu.

şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınanlar arasında M.C.Ş. (19) ile adli süreçteki çocuklar E.V. (18) ve M.S.B. (17) bulunuyor. Haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında işlem yapılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

emniyetin müdahalesi ve soruşturmanın seyri:

İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddeler ve deliller kriminal incelemeye gönderilirken, yetkililer benzer suçların engellenmesine yönelik saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

IĞDIR&#039;DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, KÜMESTE SATIŞ İÇİN SAKLANDIĞI...

IĞDIR'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, KÜMESTE SATIŞ İÇİN SAKLANDIĞI BELİRLENEN METAMFETAMİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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