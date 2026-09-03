Dolar 48,3090 +0,03%
Euro 56,3316 +0,35%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.047,51 +2,78%
EUR/USD 1,1628 +0,31%
Brent Petrol 95,64 +0,01%
--°

Iğdır'da saklandığı iş yerinde aranan şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.O. (47), Melekli beldesindeki bir iş yerinde saklanırken yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır'da saklandığı iş yerinde aranan şüpheli yakalandı ve tutuklandı

olayın ayrıntıları:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. (47) isimli şahsın saklandığı yer belirlendi. Yapılan tespitler sonucunda şahsın Melekli beldesinde bir iş yerinde olduğu belirlendi.

yakalanma süreci:

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından koordineli yürütülen operasyon neticesinde S.O. kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin istihbari çalışmaları ve saha faaliyetleri, şahsın saklandığı yerin tespit edilmesinde belirleyici oldu.

adli işlem ve tutuklama:

Yakalanan S.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi ve sahadaki çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.

IĞDIR’DA 10 YIL 4 AY 17 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

IĞDIR’DA 10 YIL 4 AY 17 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burdur'da ihbar üzerine bulunan kadın araçta fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
images

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
images

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu
images

Marmaris'te denizde yardım çağrısı: Sahil Güvenlik iki kişiyi kıyıya taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da

Burdur'da ihbar üzerine bulunan kadın araçta fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı