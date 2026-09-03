Iğdır'da saklandığı iş yerinde aranan şüpheli yakalandı ve tutuklandı

olayın ayrıntıları:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. (47) isimli şahsın saklandığı yer belirlendi. Yapılan tespitler sonucunda şahsın Melekli beldesinde bir iş yerinde olduğu belirlendi.

yakalanma süreci:

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından koordineli yürütülen operasyon neticesinde S.O. kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin istihbari çalışmaları ve saha faaliyetleri, şahsın saklandığı yerin tespit edilmesinde belirleyici oldu.

adli işlem ve tutuklama:

Yakalanan S.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi ve sahadaki çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.

IĞDIR’DA 10 YIL 4 AY 17 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI