Mardin 1969'da birlik ve üç puan sevinci

maç özeti:

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında evinde Bodrum Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak maçın ve takımın son dönemdeki performansının değerlendirmesini yaptı. Albayrak, "İçeride seyircimizle beraber bir galibiyet istiyorduk. Bugünkü galibiyeti de kazandık. Üç puan bizi çok sevindirdi" sözleriyle duygularını aktardı.

rakibin stratejisi ve maçın gidişatı:

Albayrak, Bodrum FK’nın maça savunma ağırlıklı bir kadro ile çıktığını belirtti. Teknik sorumlu, rakibin amacının takımın oyun ritmini bozmak olduğunu söyleyerek, "Bodrumspor’un son üç maçta hiç gol yemediğini biliyorduk. Maçtan önce kadrolarını gördüğümüzde dört savunma ve altı orta saha oyuncusuyla sahada olduklarını gördük. Tamamen bizim oyunumuzu bozmak ve durdurmayı amaçlayan bir Bodrumspor vardı" ifadelerini kullandı. Bu düzen karşısında zaman zaman ritim tutmakta sıkıntı yaşadıklarını da kabul etti.

Top hakimiyeti açısından Bodrum FK’nın önde olduğu gözlemlenirken, Mardin 1969 Spor’un pozisyon üretme konusunda daha etkili olduğu vurgulandı. Albayrak, takımın maçta "yaklaşık 10'a yakın şut" denemesi yaptığını, rakibin ise sahada yalnızca iki isabetsiz şutunun bulunduğunu aktardı ve "Topun hakimiyeti her ne kadar Bodrumspor’da olsa da pozisyon üstünlüğümüz tamamen bizdeydi" dedi.

skor yönetimi ve ilerleyen hedefler:

Maçın 1-0 gibi dar bir skorla sürmesinin risk taşıdığını ifade eden Albayrak, önceki haftalardan çıkarılan derslerin bu tür maçlarda takıma fayda sağladığını belirtti: "1-0 her zaman tehlikeli. Her an gol yiyebilirsiniz ve nasıl gol yiyeceğiniz belli olmayabilir. Önceki haftalardan bunun deneyimini yaşadık. Berabere bitebiliyordu ve puan kaybımız olabiliyordu. Ancak iyi yoldayız."

Teknik Sorumlu, oyuncuların kişilik ve oyun anlayışı açısından haftadan haftaya gelişim gösterdiğini, takımın önemli bir bütünlük yakaladığını söyledi. Albayrak, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Oyuncularımız her hafta söylüyoruz; gerçekten karakter olarak, kişilik olarak, oyun olarak kendilerini maça tamamen veriyorlar. Bir ekip olarak tam bir ekip olduk. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Daha da iyi olmayı hedefliyoruz ve daha da iyi olacağız inşallah. Bundan sonraki maçları da galip gelerek tamamlamak istiyoruz."

MARDİN 1969 SPOR TEKNİK SORUMLUSU FATİH SERKAN ALBAYRAK, BODRUM FK KARŞISINDA ALINAN 1-0’LIK GALİBİYETİN ARDINDAN KARŞILAŞMAYI DEĞERLENDİRDİ